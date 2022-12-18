Об этом сообщил Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

"Наверное, за последнюю неделю оккупанты настолько почувствовали запах "жареного", что уже готовятся к уличным боям", говорится в сообщении.

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Также добавляется, что "зубы дракона" расставляют ближе к гражданскому населению – среди центральных улиц и жилых кварталов.

"Но опыт других деоккупированных городов Украины подсказывает рашистам - их бетонные лего им не помогут. Скорее помешают самим оккупантам бежать быстрее с украинской земли", - говорится в сообщении.

10 декабря украинские защитники нанесли точный удар по оккупационным войскам в Мелитополе.

13 декабря в центре временно оккупированного Мелитополя раздался взрыв.

Также Олег Буряк, глава Запорожской районной военной администрации, отметил, что произошедший 12 декабря подрыв моста под Мелитополем нарушает вражескую логистику из Ростова.

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