Готовятся к уличным боям: российские военные расставляют "зубы дракона" в оккупированном Мелитополе
Российские военные расставляют бетонные конусы в центре пока оккупированного Мелитополя
Об этом сообщил Мелитопольский городской голова Иван Федоров.
"Наверное, за последнюю неделю оккупанты настолько почувствовали запах "жареного", что уже готовятся к уличным боям", говорится в сообщении.
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Также добавляется, что "зубы дракона" расставляют ближе к гражданскому населению – среди центральных улиц и жилых кварталов.
"Но опыт других деоккупированных городов Украины подсказывает рашистам - их бетонные лего им не помогут. Скорее помешают самим оккупантам бежать быстрее с украинской земли", - говорится в сообщении.
- 10 декабря украинские защитники нанесли точный удар по оккупационным войскам в Мелитополе.
- 13 декабря в центре временно оккупированного Мелитополя раздался взрыв.
- Также Олег Буряк, глава Запорожской районной военной администрации, отметил, что произошедший 12 декабря подрыв моста под Мелитополем нарушает вражескую логистику из Ростова.
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