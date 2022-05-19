Об этом заявил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах, пишет " Европейская правда ".

"Мы хотим предложить четвертую дозу всем, кому это необходимо или кто хочет вакцинироваться", – сказал он.

Лаутербах указал, что сейчас в стране есть избыток вакцин от COVID-19, тем не менее, его министерство планирует новые закупки. У части вакцин из нынешних остатков к осени завершится срок годности. Тем временем Германия стремится подготовиться к любым сценариям развития ситуации с заболеваемостью.

"Мы еще не можем с уверенностью прогнозировать, с какими вариантами вируса мы столкнемся осенью", - указал министр.

По его словам, опыт первого года пандемии ярко продемонстрировал, что нужно запастись достаточным количеством вакцин и быть готовым быстро развернуть кампанию по вакцинации.

Напомним, Украина получила 150 тыс доз вакцины против гепатита В от ЮНИСЕФ.

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