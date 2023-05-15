"Готовятся к обороне": в разведке озвучили количество оккупантов в Запорожской и Херсонской областях
На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей находятся около 152 тысяч российских военных, они готовятся к обороне
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.
"Мы не фиксируем сейчас ни одного отвода войск ни в Запорожской, ни в Херсонской областях. Да, есть определенное движение – что-то они вывозят, кого-то эвакуируют, что-то пытаются украсть, но реального отвода боевых подразделений мы не видим", – сказал он.
По его словам, из Энергодара, который является городом-спутником Запорожской АЭС, оккупанты вывозят оборудование, медтехнику, ожидая там активных боевых действий, но сами не убегают. Напротив, россияне в оккупированной части Запорожской области готовятся к обороне, усиливают свои укрепления и строят новые.
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"Противник понимает, что сил для каких-то активных наступательных действий у них уже совсем не осталось. Единственная задача, которая перед ними стоит, - это содержание тех позиций, которые у них сейчас есть. О каком-то дальнейшем наступлении уже речь не идет", - отметил Черняк.
Он подчеркнул, что та же ситуация – в Херсонской области.
"На оккупированной части Херсона мы наблюдаем такие же процессы. Личный состав там остается. Они будут обороняться, они строят там оборонные сооружения", - сказал представитель ГУР.
- Ранее сообщалось, что оккупанты организовали автобусы для перевозки жителей Запорожской области в Крым и Россию.
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