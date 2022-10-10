Готовятся к наихудшему сценарию. Польша проверяет состояние бомбоубежищ
Пожарные службы Польши проверяют состояние бомбоубежищ страны и составляют опись
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Мацей Васик, сообщает Polsat News .
"У нас есть 62 000 таких объектов по всей стране. Пожарные проверяют их состояние, оснащение и пригодность к эксплуатации. Если они непригодны, мы будем принимать меры по адаптации", - сказал Васик.
По его словам, Польша не находится под угрозой, но готовится к наихудшему сценарию.
"Это рутинная деятельность. Эта акция была запланирована некоторое время назад", - добавил он.
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