Готовятся к наихудшему сценарию. Польша проверяет состояние бомбоубежищ

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Мацей Васик, сообщает Polsat News .

"У нас есть 62 000 таких объектов по всей стране. Пожарные проверяют их состояние, оснащение и пригодность к эксплуатации. Если они непригодны, мы будем принимать меры по адаптации", - сказал Васик.

По его словам, Польша не находится под угрозой, но готовится к наихудшему сценарию.

"Это рутинная деятельность. Эта акция была запланирована некоторое время назад", - добавил он.

Следите за важнейшими новостями Львова, региона, Украины и мира вместе с "Еспресо.Запад"! Подписывайтесь на наш Telegram-канал .