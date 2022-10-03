Об этом Сергей Жадан написал в Facebook.

"Купили 150 дождевиков для "Хартии". Бойцы должны быть защищены от дождя и ветра. Активно занимаемся зимней формой для своих. А враги пусть перемерзнут", - написал он.

Добровольческое подразделение "Хартия" защищает Харьковщину от российских захватчиков. Добровольцев поддерживает харьковский бизнес и простые харьковчане.