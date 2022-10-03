Готовят защитников к непогоде: Жадан передал добровольцам из Харьковщины дождевики
Украинский писатель и общественный активист Сергей Жадан продолжает поддерживать украинских военных, в частности, бойцов добровольческого подразделения "Хартия"
Об этом Сергей Жадан написал в Facebook.
"Купили 150 дождевиков для "Хартии". Бойцы должны быть защищены от дождя и ветра. Активно занимаемся зимней формой для своих. А враги пусть перемерзнут", - написал он.
Добровольческое подразделение "Хартия" защищает Харьковщину от российских захватчиков. Добровольцев поддерживает харьковский бизнес и простые харьковчане.
- Сергей Жадан среди регулярно поддерживает бойцов. Во время войны он не прекращает свою литературную и музыкальную деятельность, организовывая благотворительные концерты и литературные вечера в поддержку украинских воинов. Так, 18 сентября группа "Жадан и Собаки" вернулась из благотворительного тура по городам Европы, который проходил в поддержку харьковского добровольческого батальона "Хартия"
- Один из их концертов, который должен был состояться в Милане, отменили, потому что в Италии "незаконно делать концерты и собирать деньги на войну"
- В конце августа Сергей Жадан участвовал в благотворительных чтениях в Люблине, где получил медаль "Люблин – героям" от городского главы Кшиштофа Жука
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