Готовят очередную провокацию: оккупанты планируют обстрелять деревню в России
В селе Поповка, граничащем с Краснопольским районом Сумской области, российские военные развернули "Грады" в сторону РФ по ходу движения от украинской границы
Об этом сообщает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В СБУ предполагают, что оккупанты готовятся устроить провокацию и обстрел своей территории.
"Тревожнее сообщение: россияне могли направить реактивные системы залпового огня у пограничного российского поселка Поповка на свою территорию", – пишет Кулеба.
Он также отметил, что оккупанты могут провести операцию под флагом Украины, чтобы после этого обвинить нашу страну.
- Напомним, ранее сообщалось, что Россия может создать фальшивое видео, в котором якобы президент Украины Владимир Зеленский говорит о капитуляции.
- Российская Федерация начала создание фейковых страниц украинских боевых частей. Страницы враг ведет на украинском языке.
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