Готовят очередную провокацию: оккупанты планируют обстрелять деревню в России

Об этом сообщает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



В СБУ предполагают, что оккупанты готовятся устроить провокацию и обстрел своей территории.



"Тревожнее сообщение: россияне могли направить реактивные системы залпового огня у пограничного российского поселка Поповка на свою территорию", – пишет Кулеба.



Он также отметил, что оккупанты могут провести операцию под флагом Украины, чтобы после этого обвинить нашу страну.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия может создать фальшивое видео, в котором якобы президент Украины Владимир Зеленский говорит о капитуляции.

Российская Федерация начала создание фейковых страниц украинских боевых частей. Страницы враг ведет на украинском языке.