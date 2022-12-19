Итак, после драматического падения более чем на 40% украинская экономика в этом году пытается адаптироваться к условиям войны, и испанская консалтинговая компания, специализирующаяся на экономике, собрала ожидания ведущих инвестиционных компаний со всего мира. У них два прогноза: оптимистический, согласно которому в следующем году будет около 5% роста, и пессимистический — с около 5% падения в следующем 2023 году. Какие ваши ожидания относительно украинской экономики в следующем году оптимистичны или пессимистичны?

Я думаю, что мы должны посмотреть на предысторию украинской экономики за последние десятилетия. К сожалению, украинская экономика сокращается. Итак, если вы посмотрите на ВВП на душу населения во всех странах бывшего Советского Союза, то у Украины есть негативный рост. Частично проблема состоит в том, что вы деиндустриализировались. Украина имела отличную сельскохозяйственную экономику, большой опыт добычи полезных ископаемых и отличную промышленность, но слишком многое из этой отрасли потеряно. И я также думаю, что вы заключили несколько не очень удачных соглашений с Европейским Союзом, вы подписали соглашение с ЕС на тысячу страниц, и я понимаю членов парламента, что очень мало людей прочитали это. Так что в определенном смысле вы начали слишком верить в рынок, и рынок при советской системе был интегрирован. Когда эти встроенные страны разъединились, многие индустрии были потеряны.

Думаю, сейчас пора подумать о процессе восстановления Украины. После второй мировой войны Европа имела европейский план восстановления, так называемый план Маршалла. Речь шла о реиндустриализации промышленности стран, потерявшихся в войне, включая Германию. И этот план был очень успешным. Я думаю, что вы получите помощь по всему миру. Я думаю, что вы должны попытаться использовать эту добрую волю и ввести в систему, которую я назову планом развития Украины или планом восстановления (это слово использовалось после Второй мировой войны), и попытаться скоординировать: что вы имеете, какие навыки у вас есть и куда вы хотите, чтобы люди инвестировали и, конечно, страны, положительно желающие импортировать в Украину. Вопрос в том, какие отрасли вы будете пытаться построить. Потому что в ситуации, в которой вы находитесь, вы знаете, что рынок не есть решение.

Вы должны немного спланировать, как вы видите, что сейчас делает Китай, даже Соединенные Штаты делают это сегодня.

Я думаю, что нужно много координировать, и эта помощь поможет вам, вы можете использовать ее очень мудро. Мы также видим, что некоторые отрасли потеряны из-за действий со стороны ЕС, например, ваш экспорт стальных труб, на которые ЕС не хотел иметь права, используя железный лом. Есть некоторые случаи за последние 10 лет, которые вы должны просмотреть, проанализировать еще раз и составить координированный список. Я думаю, что этот согласованный список того, что вы хотите сделать с планом восстановления, который называется украинским планом Маршалла, я думаю, что если вы хорошо скоординируете это может принести много пользы, потому что в этой ситуации, в которой вы находитесь на рынке, как я сказал, не очень благоприятна.

Вы сравнили ситуацию в Украине сейчас с планом Маршалла после Второй мировой войны, но в то время мир заплатил более 125 миллиардов долларов. Сколько заплатит мир за восстановление Украины? Кто заплатит и где взять эти деньги?

Я думаю, что вы не получите денег покрыть торговый дефицит. Если вы попросите уплатить дефицит торгового баланса, никто этого не сделает. Вы должны сосредоточиться на производительности, все еще есть такие государственные компании по Украине, которые несут убытки, если вы это скоординируете, я работал с промышленным комитетом в парламенте, если вы создадите какой-то координационный офис, как был в плане Маршалла, вы должны получить влияние от отраслей, где у вас есть потенциал, затем попытаться увеличить этот потенциал с помощью, которую вы получите, беспошлинный импорт и т.д. И это будет очень полезно. Я думаю, что это в известном смысле вопрос координации. Я думаю, что с политической точки зрения, это не будет проблемой привлечь все политические партии к координации. Полагаю, это будет возможно.

Относительно украинской национальной валюты. С начала полномасштабного вторжения гривна ослабла на 25%. Но за последние несколько месяцев национальная валюта демонстрирует тревожную стабильность и некоторые эксперты говорят, что это своего рода эффект сжимающей пружины. Вы согласны с этим и стоит ли ожидать ослабления гривны?

Обычно в такой ситуации вы видите тенденцию к ослаблению. Проблема в том, что война не кончилась. Я не специалист по денежной стороне, у меня есть несколько друзей, которые занимаются этим, я эксперт больше в производительной стороне. Думаю, у вас были подобные проблемы, как у Грузии. Грузия также хотела иметь демократию и рыночную экономику и у них тоже был огромный торговый дефицит. К сожалению, советы, которые вы получаете от ЕС, Всемирного банка и Международного валютного фонда, не являются лучшими. Раньше я уже говорил вам, что много лет назад в Беларуси были намного ниже зарплаты, чем в Украине. Беларусь не играет в демократическую игру, и, к сожалению, если вы хотите быть другом с Всемирным банком и МВФ, вам придется принять больше комиссионной торговли, а страна потеряет их. Таким образом, страна, которая не очень симпатизирует правительству, Беларусь работала хорошо, работала лучше, чем Украина с точки зрения заработной платы, не потому, что они живут на площади в Минске, потому что они фактически продолжали ту индустриальную модель, которая всегда была . Я думаю, что вам нужно освободиться от МВФ и Всемирного банка и, конечно, частично от ЕС.

Ладно. Где нам ссудить деньги? Где нам взять деньги и что нам делать с долгами, ведь их у нас много на миллиарды долларов?

Возможно, вам придется поступить так же, как сделала Аргентина. Это просто мое мнение, но я недостаточно знаю, я думаю, что ваши долгосрочные торговые проблемы можно решить только увеличив производство и увеличив объемы продаж за рубежом. В этом поможет поддержка мира. Поэтому я не могу вам помочь с этим, и это очень проблематично, и проценты, которые вы должны платить, тоже очень проблематичны, но это совсем другая тема.

У нас есть еще одна проблема – миллионы украинцев уже уехали из Украины и продолжают это делать. Как это повлияет на военную экономику Украины, когда закончится война, что нам делать, как миллионы за рубежом?

Я думаю, что одной из причин, почему вы приняли более тысячи страниц ЕС, не тщательно ознакомившись с ними, было то, что вы хотели получить вы хотели, чтобы украинцы могли работать в Европейском Союзе. Я считаю, что это очень печальная ситуация, когда основным экспортом страны становятся ее самые квалифицированные люди, и это то, что мы видели во многих странах, таких как Мексика, мы видели это в Аргентине, во многих странах и, возможно, вариации по образцу. частью решения этого вопроса, возможно, о чем вы сможете договориться. Как я уже сказал, вам повезло с помощью всего мира. Возможно вам придется посмотреть на то, что сейчас делают Соединенные Штаты. Это так огорчает ЕС, но все мы занимаемся производственной промышленностью и должны учиться у Китая. Попытайтесь представить общую картину этого и увидите, что их правила нарушают, и вы не должны быть страной, соблюдающей их правила.

Это очень интересно, но, согласно вашему совету, Украина должна не только смотреть на ЕС как на главного экономического партнера, но и торговать с такими же странами, как Грузия. Молдова или Белоруссия до войны. Таков план восстановления?

Нет, я думаю, что это его часть. Вам тоже придется... будет легко экспортировать во все страны. Возможно, вы не будете достаточно защищены от собственных отраслей промышленности, например я помню покупку локомотивов у General Electrics. Это было то, что Украина была очень хороша по поводу подвижного состава для железной дороги, вам следует стать немного более националистическим на промышленном фронте, а сейчас США делают это. Французы протестуют против этого, но США делают это, несмотря на протесты Макрона. Вы должны быть в состоянии следить за этим. Дело всегда было в торговле, как говорили американцы в 19 веке, не поступай так, как говорят тебе англичане, поступай так, как сделали англичане.

Очень хороший совет.

Это все еще работает. Такие страны, как Узбекистан, дошедшие гораздо дальше, чем вы, имели импортозамещение, которое было успешным. Раньше они не производили автобусы и грузовики, а теперь делают. Я думаю, что ЕС говорит о разумной специализации, но есть также специализация, которая не очень разумна. То есть продавать пшеницу в ЕС в Италию, скажем, за $120 за тонну и покупать ту же упаковку спагетти из пшеницы за $250 за тонну. Итак, эти вещи, которые вы должны рассмотреть, не обычная теория торговли, но она работает вне времени.

Мне просто интересно узнать, можете ли вы назвать страну в качестве примера для плана восстановления, которому Украина будет следовать. Вы можете назвать эту страну?

Звучит очень странно, но это Узбекистан.

Узбекистан

Во всех аспектах. Мы собрали некоторые статистические данные по этому поводу, посмотрели на все ранее сотрудничавшие страны, посмотрели, кто справился с такими же ситуациями хорошо, кто плохо, и с другими экономистами мы пришли к выводу, что это Узбекистан. Когда вы идете в магазин в Узбекистане и хотите купить спагетти, там есть синие спагетти, которые стоят сотню, а рядом с ними есть местный узбекский продукт, немного отличающийся от голубого цвета, но стоит 60% оригинального итальянского. Я думаю, что вы, возможно, должны вернуться к этим вещам, вы делаете отличные вещи, например семена подсолнечника, но вещи добавляют ценности вашим продуктам.

Это решение

Да

Начинать производить собственные украинские спагетти.

Это верно.