Готовя наступление, российский Генштаб Минобороны не имел объективной аналитики, потому и терпит фиаско, – Подоляк

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он заявил, что первой причиной фиаско второй армии мира является то, что вся штабная аналитика оккупанта выстроена на тезисах их пропаганды. Другая причина – высокая смертность среди высшего командования России.



Армия потеряла шесть ключевых генералов:

командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева;

генерал-майора, командира 141 моторизированного полка Национальной гвардии Тушаева;

генерал-майора, первого заместителя командующего 41-й армией Центрального военного округа Герасимова;

генерал-майора, командующего 29-й армией Восточного военного округа Колесникова;

генерал-майора, заместителя командующего 41-й армией Центрального военного округа Суховецкого;

генерал-майора, командира 150-й мотострелковой дивизии Митяева.

"Десятки полковников, в том числе заместитель командующего Черноморским флотом, капитан первого ранга Палий, полковник Росгвардии Саватеев, руководивший отрядом СОБР во Владимирской области, командир 331-го полка ВДВ полковник Сухарев и другие офицеры", - отмечает Подоляк.

Отметим, что Россия воюет количеством и крылатыми ракетами и не готова к войне. Все эти факторы деморализуют захватчиков, в связи с чем дальше их ожидает только массовая смерть.