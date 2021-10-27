Готовы заключить контракт о транзите 45 млрд кубометров газа в год, но РФ не отвечает, - глава Оператора ГТС

Об этом Макогон сказал в интервью ТСН .



"Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт - не дожидаясь 2024 года. Возможность есть. Хотя сегодня мы готовы подписать контракт на следующие 10-15 лет с объемами транзита не менее 45 млрд куб. м газа в год. Скажем так, (Россия – ред.) не отвечает", - сказал Макогон.



При этом глава Оператора ГТС назвал действия РФ использованием газа в качестве оружия.



"По-моему, Россия уже использует газ как оружие. Потому что мы видим, что происходит с ценой на газ, из-за чего многие предприятия в Европе просто останавливают свою работу и некоторые даже объявляют банкротство. Это предприятия химической промышленности, производства удобрений и т.д. с моей точки зрения, уже есть основания рассматривать это как использование энергетического оружия", - сказал Макогон.



При этом глава Оператора ГТС привел данные о действиях РФ, свидетельствующих о содействии россиян газовому кризису в Европе и побуждению ЕС к скорейшему запуску "Северного потока-2".



"По нашему анализу, поставки газа Россией в Европу уменьшились где-то на 10% по отношению к 2018-19 гг. Что можно сказать о поставках газа в Европу нашей системой? Только в этом году "Газпром" трижды уменьшал объемы физического транзита газа. Впервые это произошло 1 января В 2021 году, когда транзит уменьшился со 186 до 124 млн. куб.м газа в сутки, во второй раз – в сентябре – до 109 млн. в третий раз – с 1 октября – до 85 млн. куб.м. за транзит 109 млн куб м. От руководства РФ мы слышим, что они планируют увеличить поставки в Европу, но пока фактические данные нам показывают, что эти поставки они уменьшают. Статистика говорит, что хранилища газа, расположенные в Европе и контролируемые "Газпромом", заполнены гораздо меньше других хранилищ, поэтому - да, можно сказать, что они не заполняли летом хранилища, как они это делали всегда. И фактически в эту зиму. Европа входит с исторически минимальными запасами газа в европейских хранилищах. Почему они это делали? Это понятно – потому что они очень хотят запустить "Северный поток-2". Он уже достроен, и они создают такую ситуацию, чтобы максимально побуждать Европу к скорейшему запуску "Северного потока-2". Кстати, в этом году "Газпром" не использовал мощности нашей ГТС в то время, когда "Северный поток-1" и "Турецкий поток" были на ремонте. Хотя РФ всегда докупала дополнительные мощности, но не в этом году. Поэтому они начали отбор газа из европейских ПХГ, чтобы компенсировать это недоснабжение газа в Европу. Поэтому очень много фактов, которые говорят о том, что "Газпром", ну, скажем, помог развитию этой кризисной ситуации в Европе", - подчеркнул Макогон.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова предложить дополнительный транзит в ЕС 55 млрд кубометров газа .

Советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила, что всем, кто хочет поставлять газ через Украину, предложена скидка .

Советник президента США Джо Байден Амос Хохштейн заявил, что РФ близка к использованию газа в качестве оружия , но "Северный поток-2" не запустят до марта.