Об этом глава государства пишет в телеграме.

Чиновники обсудили нужды Украины по вооружению, а Зеленский отметил, что готов отчитаться "о каждом долларе американской помощи"

"Рассказал о ходе боевых действий и о неотложных оборонных потребностях Украины в бронетехнике, дальнобойном оружии и артиллерии, ПВО и авиации. Заверил, что Украина готова отчитаться о каждом долларе американской помощи. Обсудили необходимость усиления санкционного давления на Россию, снижения ценового потолка на российские нефть и газ. Пригласил Кевина Маккарти посетить Украину", - пишет президент.