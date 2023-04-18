"Готовы отчитаться за каждый доллар американской поддержки": Зеленский пригласил спикера конгресса Маккарти в Украину
Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти, поблагодарил за двухпартийную поддержку и пригласил его в Украину
Об этом глава государства пишет в телеграме.
Чиновники обсудили нужды Украины по вооружению, а Зеленский отметил, что готов отчитаться "о каждом долларе американской помощи"
"Рассказал о ходе боевых действий и о неотложных оборонных потребностях Украины в бронетехнике, дальнобойном оружии и артиллерии, ПВО и авиации. Заверил, что Украина готова отчитаться о каждом долларе американской помощи. Обсудили необходимость усиления санкционного давления на Россию, снижения ценового потолка на российские нефть и газ. Пригласил Кевина Маккарти посетить Украину", - пишет президент.
- Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Россия намеренно пытается замедлить поток продовольствия в другие страны вместо того, чтобы соблюдать зерновое соглашение.
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