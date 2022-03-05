"Готовы ли вы просто надеяться, что ракета не прилетит в АЭС?": Резников призвал мир закрыть небо над Украиной

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



Алексей Резников поблагодарил партнеров за поддержку на фоне русско-украинской войны.



"Вся Европа понимает, что они направляют помощь Украине потому, что сотни тысяч украинцев сегодня ценой своей жизни, жизни своих родных и даже детей удерживают агрессора от вторжения на территории других стран", - отметил он.



В то же время министр отметил, что НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, несмотря на убийства, прицельную бомбардировку и нанесение ракетных ударов по жилым домам, больницам, роддомам и детским садам, уничтожение украинцев как нации со стороны россиян. Он напомнил тем, кто выступает против бесполетной зоны над Украиной, аварию на ЧАЭС 26 апреля 1986 года.



"В ту ночь произошла катастрофа, которая сегодня считается крупнейшей за всю историю ядерной энергетики, как по количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу", - отметил Алексей Резников.



Радиоактивное облако от аварии на ЧАЭС прошло над европейской частью тогдашнего СССР, большей частью Европы, Востоком США.



"Сегодня же речь идет о Запорожской АЭС. Крупнейшей в Европе. Последствия аварии на ЧАЭС со всего одним энергоблоком были катастрофическими для мира. А теперь представьте, что произойдет, если очередная российская ракета точно попадет в Запорожскую АЭС, на которой шесть энергоблоков", - подчеркнул глава Минобороны.



Он добавил, что сейчас ЗАЭС и ЧАЭС находятся под контролем российских захватчиков, а нацеливание на Энергодар с Запорожской АЭС – не случайно, а целенаправленно.



"Россия совершила акт ядерного терроризма", - заявил министр.



По его словам, людям повезло, что пожар был ликвидирован, но в следующий раз такого может не случиться. Последствия возможного взрыва на ЗАЭС будут разрушительны не только для Украины, но и для всего мира, поскольку ядерная катастрофа такого масштаба превысит предыдущие аварии на АЭС, в частности, Чернобыль и Фукусиму-Даичи.



"Поэтому вопрос: готов ли мир к катастрофе в шесть раз мощнее ЧАЭС? Готовы ли все те, кто сейчас сомневаются, нужно ли закрывать небо над Украиной, жертвовать жизнью и здоровьем не только украинских, но и своих детей? Это не о войне, которая где-то далеко в Украине. Это уже о вашей безопасности. И о ядерной опасности для всего мира. Итак, оцените ситуацию. Задайте себе вопрос: готовы ли вы просто надеяться, что ракета не прилетит в АЭС, как они "случайно не прилетают" в дома и детские сады", - подчеркнул Алексей Резников.



По его словам, предупредительные санкции против РФ не ввели, а "все сейчас наблюдают издалека по телевизорам, к чему эти колебания привели", однако издали наблюдать за ядерной катастрофой не получится.



Глава Минобороны назвал неубедительными аргументы НАТО о том, что отказом от введения A2/AD оно пытается избежать ядерной войны, поскольку РФ уже начала ее.



Алексей Резников призвал партнеров прислушаться к своему народу, ведь около 74% американцев, в частности, подавляющее большинство республиканцев и демократов, заявили, что США и их союзники из Организации Североатлантического договора должны ввести в Украине зону, запрещенную для полетов.



"Если бы во время Второй мировой войны Эйзенхауэр поддержал Европу раньше, США никогда бы не имели Перл-Харбора. Если бы страны мира ввели против России такие же санкции, как сегодня, полномасштабная война бы не началась. Без всякого преувеличения, единственный способ выжить для всех нас, и я имею в виду весь мир - это зона A2/AD", - подчеркнул он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb