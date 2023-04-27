Об этом и не только писали мировые медиа 27 апреля:

The New York Times

Предлагается материал о Соледаре, разгромленном российским штурмом Бахмута, который был лишь маленьким городком. Но его соль является основным национальным продуктом и предметом гордости. И символ потери есть едва ли не на каждой украинской кухне, отмечают журналисты.

Редакторы и издатели трех крупных американских газет совместно призывают Россию немедленно освободить Эвана Гершковича, репортера Wall Street Journal, описывая его задержание как несправедливое и неприемлемое в полностраничной рекламе в своих печатных изданиях.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал первый разговор между лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским с начала войны в Украине, но подчеркнул, что Китай не осудил вторжение России. Важно, чтобы "Китай получил лучшее понимание украинских перспектив", сказал Столтенберг, и добавил, что "это не изменяет того факта, что Китай не смог осудить незаконную войну России, незаконное вторжение в Украину".

Главнокомандующий НАТО офицер, генерал Кристофер Г. Каволи говорит, что Украина имеет боевую технику для ожидаемого контрнаступления. Почти все боевые машины, западные союзники Украины пообещали доставить вовремя для ожидаемого весеннего контрнаступления Киева, прибыли.

Репортерская группа итальянской газеты попала под обстрел на юге Украины, один журналист погиб. Украинский журналист, работавший с итальянской газетой La Repubblica, был убит, а его итальянский коллега был ранен в среду, когда они подверглись нападению, когда они ехали в город Херсон на юге Украины.

Также рассказывается , как под сирены воздушной тревоги традиционные танцы и песни сближают украинцев. Речь идет о том, как в Киеве вечером в танцевальной студии на третьем этаже шесть 20-летних танцоров упражнялись в исполнении казачек, полек, вальсов и других традиционных стилей украинского танца под инструментальные мелодии, сыгранные на скрипке и бубоне, своеобразном украинском бубне.

The Washington Post

Российские чиновники пытаются привлечь еще сотни тысяч военных для войны в Украине, не вызывая гнева широкой общественности, но планы набора, продвигаемые военными лидерами, вызывают беспокойство среди других чиновников, обеспокоенных все более острой нехваткой рабочей силы в стране. Об этом свидетельствуют секретные документы разведки США, полученные The Washington Post. Помимо цели привлечь 400 000 человек для участия в войне этого года, в обновленном отчете ЦРУ говорится, что чиновники российского министерства обороны "сообщали о поддержанном Путиным плане" привлечь более 415 000 военнослужащих по контракту в 2023 году.

Разведка США также утверждает, что Россия сможет финансировать войну в Украине как минимум еще год, даже под жестким и растущим весом беспрецедентных санкций, согласно утечке военных документов США. Как оказалось, российские чиновники, агентства и персонал олигархов озабочены из-за болезненных срывов — и адаптации к ним. Хотя некоторые российские экономические элиты могут не соглашаться с курсом страны в Украине, а санкции нанесли ущерб их бизнесу, они вряд ли откажутся от поддержки президента России Владимира Путина, согласно оценке, которая, кажется, датируется началом марта.

Администрация Байдена "рада" разговору Зеленского с Си, заявил спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби. Приветствуя это событие, он выразил осторожность в предложении Китая способствовать переговорам. "Единственное урегулирование, к которому, по нашему мнению, следует стремиться – это то, которое президент Зеленский считает за это достойным", – сказал Кирби.

Reuters

Издание пишет, что пока Украина готовится к нападению, Россия окапывается. В частности, спутниковые снимки показывают огромную оборону РФ в Украине, окопы и заграждения, созданные для контрнаступления. Отмечается, что основной удар ожидается на юг. Больше читайте в материале.

В Кремле сказали, что приветствуют все, что может приблизить конец конфликта в Украине, отвечая на вопрос, что там думают о телефонном разговоре, который состоялся днем ​​ранее между президентом Китая Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским. Но Россия заявила, что ей все еще нужно добиться целей того, что она называет своей "специальной военной операцией" в Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил , что альянс передал Украине 98% "боевых машин". "Это означает более 1550 бронированных машин, 230 танков и другое оборудование, включая множество боеприпасов", - сказал он в четверг в Брюсселе. "В общей сложности мы подготовили и снарядили более девяти новых украинских бронетанковых бригад. Это поставит Украину в сильную позицию для продолжения возвращения оккупированных территорий", добавил Столтенберг.

Глава российской группировки наемников Вагнера заявил , что пошутил, когда сказал, что его люди приостановят артиллерийский огонь в Бахмуте, чтобы позволить украинским силам по другую сторону линии фронта показать город американским журналистам.

Речь идет о том, что российские войска нанесли удары по городу Бахмут, который месяцами сосредотачивался в их попытках захватить восточноукраинский промышленный регион Донбасса, и глава российской группы наемников Вагнера заявил, что украинские войска надвигаются впереди "неотвратимого" контрнаступления. Бахмут пока остается наградой, которую ищут российские войска. В течение девяти месяцев они пытались прорваться в почти разрушенный город во время продолжающегося уже 15-й месяц конфликта и захватили некоторые центральные районы.

Министерство иностранных дел России сообщило в четверг, что отклонило запрос посольства США посетить задержанного репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича в ответ на отказ Вашингтона предоставить визы группе российских журналистов.

Сообщается, что Украина хочет четкой политики ЕС по импорту продуктов питания на следующие пять лет. Проблемы, с которыми сталкивается часть украинского экспорта в Центральную Европу, возобновятся этой осенью, если Европейский Союз не изложит четкую позицию относительно своей политики импорта продовольствия на следующие пять лет, заявили украинские производители. Некоторые страны-члены ЕС в Центральной Европе ввели временный запрет на определенную украинскую сельскохозяйственную продукцию, заявив, что избыток украинских поставок повлиял на местные рынки.

Россия заявила, что не намерена идти по пути ядерной эскалации в противостоянии с Западом через Украину, но другие не должны испытывать ее терпения. Такие комментарии пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой последовали за серией предупреждений чиновников России, включая президента Владимира Путина, о том, что военная поддержка Западом Украины увеличивает риски катастрофического ядерного конфликта.

А президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела страны, указав на выборы, которые состоятся в эти выходные в регионе Гагаузия, где, по ее словам, многие баллотированные были российскими агентами. На этой неделе Молдова запретила российской региональной делегации поехать в полуавтономный пророссийский регион Гагаузии, который в воскресенье будет избирать главу своего правительства.

Россия требует полного выполнения черноморского зернового соглашения. В МИД РФ заявили, что только его полное исполнение может спасти черноморское зерновое соглашение от краха, подтверждая недовольство Москвы соглашением, направленным на предотвращение глобального продовольственного кризиса.

Рассказывается о работе украинских медиков на освобожденных после оккупации территориях, отмечая, что освобожденные села позволяют увидеть нестабильную украинскую систему здравоохранения. Врач Олег Марченко, управляющий мобильной амбулаторией, никогда не знает, что он найдет, посетив села, отвоеванные украинскими силами на востоке страны минувшей осенью. Шахты лежат разбросаны вокруг, и часто там не осталось медицинских учреждений. Однако он может быть уверен в одном: многие пациенты, с которыми он встречается, будут страдать высоким кровяным давлением после того, как месяцы прожили под российской оккупацией у линии фронта.

А российский суд оштрафовал фонд Wikimedia, которому принадлежит Wikipedia, на два миллиона рублей (24 510 долларов) за то, что он не удалил "запретный контент", связанный с российской армией в войне в Украине. Это уже седьмой штраф, наложенный на Wikimedia в 2023 году за неудаление запрещенной информации. Общая сумма штрафов составляет 8,4 миллионов рублей.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пригласил Папу Франциска посетить Украину и попросил помощи в репатриации тысяч детей, вывезенных в Россию или на оккупированную Россией территорию после вторжения Москвы. По словам главы правительства, он провел переговоры в Ватикане и обсудил формулу мира Киева по прекращению 14-месячной войны России в Украине.

Politico

Когда Россия терпит поражение в Украине, посмотрите на Чечню, пишет издание. "После Украины – Чечня", – говорит чеченский командир, воюющий на стороне Киева. Чеченские солдаты четко понимают, что они в Украине, чтобы компенсировать примерно два столетия российского угнетения их горной и часто мятежной родины – от депортации населения Иосифом Сталиным в 1940-х годах до разрушения Борисом Ельциным их столицы Грозного до нынешнего жестокого правления сатрапа Москвы Кадырова. "Мы устали от России", – добавляет чеченский командир. Больше читайте в материале .

Российские шпионы атаковали французских парламентариев, несмотря на репрессии после войны в Украине. Сообщается, что французские политики продолжают быть основной мишенью для российского шпионажа, несмотря на подавление операций Москвы во Франции, свидетельствуют недавно опубликованные документы. Согласно стенограммам парламентских слушаний, обнародованным в четверг, французские спецслужбы обнаружили российских шпионов, пытавшихся связаться с французскими законодателями в последние месяцы, и провели операции по повышению осведомленности среди депутатов о рисках иностранного вмешательства.

The Guardian

В Великобритании была создана компания по имени одного из чиновников Владимира Путина в оккупированной Украине, коллаборанта Владимира Сальдо, несмотря на то, что он находится под санкциями. Сообщается , что печально известная марионетка Кремля в южноукраинском городе Херсон значится владельцем британской компании, зарегистрированной в ноябре, спустя пять месяцев после того, как его имя было добавлено в список санкций.

Предлагается анализ разговора президента Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином. Отмечается, что звонок мог быть вызван недипломатическими комментариями посла. Долгожданный телефонный разговор между Си и Зеленским восприняли осторожно, но китайские аналитики говорят, что это может быть отчасти акт контроля ущерба после спорных комментариев посла Китая во Франции Лу Шае. Следовательно, внезапный контакт китайского лидера с украинским коллегой считается корректным шагом.

Россия заявила, что добивается побед в Бахмуте. Министерство обороны России сообщило, что его войска заняли четыре квартала на северо-западе, западе и юго-западе Бахмута.

Отношения с европейскими странами находятся на "низшем возможном уровне", говорят в Кремле, добавив, что каждая волна высылки российских дипломатов сокращает пространство для дипломатии. В последние дни все страны, включая Молдову, Швецию и Норвегию, выслали российских дипломатов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что на все подобные меры будут отреагированы аналогично.

Федеральная прокуратура США призывает судью оставить за решеткой военнослужащего Национальной гвардии воздушной авиации Массачусетса, обвиненного в разглашении секретных военных документов, утверждая, что он все еще может иметь доступ к секретной информации национальной обороны, которую он может раскрыть. Документы, в утечке которых обвиняют Тейшейру, содержали широкий спектр строго секретной информации о союзниках и противниках, в том числе о противовоздушной обороне Украины.

CNN

Издание предлагает анализ, как следует трактовать разговор накануне Владимира Зеленского и главы Китая Си Цзиньпина, отмечая, что с призывом украинского президента китайский лидер усиливает попытки мирного посредника, но есть ли у него план? Этот долгожданный звонок, как утверждают авторы, получил предварительное восприятие в Вашингтоне и некоторых частях Европы из-за его потенциала для усиления диалога по решению жестокой войны России в Украине. Это также знаменует собой наиболее конкретный шаг, сделанный на сегодняшний день Китаем, чтобы взять на себя роль посредника, о которой он намекал несколько месяцев. Но часовой разговор также содержит несколько ощутимых предложений по поводу того, как Китай может помочь преодолеть разрушительный разрыв между двумя странами, разорванный войной.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) успешно провело ротацию своего персонала на подконтрольной российским оккупационным войскам Запорожской атомной электростанции, о чем сообщили российские власти. Представитель России в ядерном надзоре ООН Михаил Ульянов сказал, что "очередная (месячная) ротация специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС сегодня произошла строго по графику". В МАГАТЭ подтвердили прибытие на станцию ​​новой миссии.

В то время как Россия понесла тысячи потерь в своей войне против Украины, американский военный командующий в Европе генерал Кристофер Каволи заявил , что в российском арсенале осталось еще много огневой мощи. По его словам, сухопутные силы России несколько дегенерировали из-за этого конфликта, хотя сегодня они больше, чем в начале конфликта. Воздушные силы потеряли очень мало, 80 самолетов. У них еще 1000 истребителей и истребителей-бомбардировщиков, а ВМС потеряли один корабль, отметил командующий.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что разговор президента Украины Владимира Зеленского и китайского коллеги Си Цзиньпина был "очень плодотворным" и может открыть "новый этап" сотрудничества между двумя странами.

Последние спутниковые снимки, осмотренные CNN, показывают , что российские войска опустошили ключевую базу на севере Крыма. На объекте вблизи села Медведевка и недалеко от границы с Херсонской областью хранилось значительное количество российской бронетехники. В свете комментариев Аксенова эксперты предположили, что отвод российской военной техники с базы в Медведевке может быть связан с оборонными операциями накануне контрнаступления Украины.

BBC

Издание пишет, что защитники Бахмута переживают из-за потери поддержки. Год назад военный Владимир и его люди одномоментно выстрелили все 40 стволов реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Теперь они могут позволить себе стрелять по российским целям всего несколько раз. "У нас не хватает боеприпасов для нашего оружия", – объясняет он. Его подразделение, 17-й танковый батальон, по-прежнему призывают оказать огневую поддержку украинским силам, отчаянно держащимся на окраинах Бахмута, города на востоке Украины, который Россия месяцами пыталась захватить. Российские войска все ближе к своей цели взять город, но ценой огромных затрат. Больше в материале.

Gazeta Wyborcza

Жители оккупированного Донбасса, несмотря на риск, помогают украинской армии, сообщая о передвижении российских войск. Благодаря им многие цели были уничтожены пусковой установкой HIMARS. Так что россияне не могут чувствовать себя в безопасности на Донбассе, говорится в материале. Больше здесь.

Россия неожиданно и без объяснений не обнародовала данные о добыче нефти за март. А с этого месяца правительство России объявило о сокращении добычи нефти на 500 тыс. тонн баррелей в день. Отмечается, что российское статистическое ведомство Росстата в своем отчете о промышленном производстве в марте и за весь первый квартал этого года не привело данных о добыче нефти. В то же время приводятся все остальные данные, которые традиционно включаются в такие отчеты, в том числе статистика добычи природного газа и производства моторного топлива. РФ засекречивает данные, это упрощает манипуляции.