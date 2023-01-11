Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, основная задача столичных властей – обеспечить в городе тепло- и водоснабжение.

"Киев уже пережил отсутствие электричества, которого не было несколько дней после прилета российских ракет... Мы готовы к разным сценариям развития событий. Наша основная задача - делать все возможное, чтобы сохранить в городе водоснабжение и теплоснабжение, а также услуги, которые невозможно отложить на завтра – медицинские, аварийные работы, частичная работа общественного транспорта. На этом сейчас и сконцентрирована вся работа коммунального и государственного секторов города", - сказал Поворозник.

Он подчеркнул, что слово "блекаут" уже не кажется таким страшным, ведь власти закупают генераторы и ремонтируют оборудование после предварительных ударов. Город готов ко всем вызовам, подчеркнул Поворозник.

"Да, конечно, нам может быть тяжело после новых ракетных ударов. Но ситуация уже не так безнадежна. Мы будем все делать, чтобы сохранить весь комплекс тепло и водоснабжения столицы. Даже готовы к тому, что придется сливать воду из системы обогрева домов. А для обогрева граждан будут задействованы пункты обогрева, которые уже назвали Пунктами несокрушимости. Мы уже готовы ко всем вызовам, которые будут стоять перед нами", - резюмировал он.

10 января в ДТЭК объяснили, что в Киеве и области участились отключения электроэнергии , в первую очередь из-за того, что на улице низкая температура и люди включают обогреватели для отопления жилья.

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