Готовы к решительным действиям: Кулеба рассказал о результатах переговоров с Блинкеном, Бербок и Боррелем
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой МИД Германии Анналеной Бербок и с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем
Об этом Кулеба сообщил в Twitter.
По его словам, с Блинкеном они обсудили совместное противодействие угрозам со стороны РФ.
"Кроме безопасности, США предоставит Украине усиленную экономическую поддержку. РФ не должна сомневаться: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства", - написал Кулеба.
Он добавил, что с Анналеной Бербок обсудил подготовку визита в Украину канцлера Германии Олафа Шольца.
"Детально обсудили ситуацию безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Активно готовимся к визиту Канцлера ФРГ Олафа Шольца в Украину в понедельник. Своевременная возможность обсудить совместные и решительные действия для противодействия угрозам", - отметил Кулеба.
Кроме этого, он отметил, что в разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем также речь шла о ситуации с безопасностью.
"Он подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов. ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины. Благодарен ЕС за твердую позицию и готовность к решительным действиям", - подытожил Кулеба.
- Напомним, 11 февраля Дмитрий Кулеба заявил, что Украина требует от РФ разъяснений по поводу военных учений у границы.
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