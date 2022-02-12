Готовы к решительным действиям: Кулеба рассказал о результатах переговоров с Блинкеном, Бербок и Боррелем

Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

По его словам, с Блинкеном они обсудили совместное противодействие угрозам со стороны РФ.

"Кроме безопасности, США предоставит Украине усиленную экономическую поддержку. РФ не должна сомневаться: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства", - написал Кулеба.

Он добавил, что с Анналеной Бербок обсудил подготовку визита в Украину канцлера Германии Олафа Шольца.

"Детально обсудили ситуацию безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Активно готовимся к визиту Канцлера ФРГ Олафа Шольца в Украину в понедельник. Своевременная возможность обсудить совместные и решительные действия для противодействия угрозам", - отметил Кулеба.

Кроме этого, он отметил, что в разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем также речь шла о ситуации с безопасностью.

"Он подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов. ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины. Благодарен ЕС за твердую позицию и готовность к решительным действиям", - подытожил Кулеба.

Напомним, 11 февраля Дмитрий Кулеба заявил, что Украина требует от РФ разъяснений по поводу военных учений у границы.

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