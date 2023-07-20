Об этом информирует Reuters .

В минобороны Польши заявили, что границы страны в безопасности и готовы к "разным сценариям развития ситуации, которые могут возникнуть в будущем".

О совместных учениях вагнеровцев и белорусских военных сообщает минобороны Беларуси.

Там отметили, что учения будут продолжаться неделю на полигоне "Брестский". Он расположен в 5 километрах от польской границы.

"В течение недели подразделения сил специальных операций (Беларуси - ред.) совместно с представителями компании (ЧВК Вагнера - ред.) отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский", - говорится в сообщении.

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать.

14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ЧВК Вагнера.

Утром 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых ДНР и ЛНР. Вероятно, это были наемники ЧВК Вагнера. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.

В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила , что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага - России и ЧВК Вагнера.

Вагнеровцы объявили , что 30 июля будет закрыта главная база ЧВК в РФ – она находится в населенном пункте Молькино, что в Краснодарском крае.

19 июля финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин выступил в Беларуси перед вагнеровцами, назвал ситуацию на фронте "позором" и призвал наемников "дождаться момента, чтобы проявить себя по полной".

20 июля стало известно, что в Беларусь прибыла еще одна колонна с бойцами ЧВК Вагнера, ставшая девятой с момента введения наемников на территорию страны, пишет Белорусский Гаюн.

На утро 20 июля наемники из частной военной компании Вагнера продолжают прибывать в Беларусь, однако не представляют угрозы для Украины.

В Центре национального сопротивления сообщили , что в Гомельской области Беларуси произошла стычка между наемниками ЧВК Вагнера и местными пограничниками.