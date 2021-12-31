"Готовы к диалогу с Россией": Блинкен и Столтенберг обсудили деэскалацию на Донбассе и призвали РФ к переговорам

Об этом Блинкен написал в Twitter.



"Йенс Столтенберг и я призываем Россию к участию в диалоге по поводу стратегической стабильности, НАТО-Россия и ОБСЕ. Альянс готов к содержательному диалогу с Россией и объединился для сдерживания дальнейшей агрессии против Украины", - написал государственный секретарь США.



В то же время Йенс Столтенберг отметил, что НАТО является единственным в вопросе российской агрессии против Украины и готово к переговорам с РФ 12 января 2022 года.

Напомним, посвященное ситуации вокруг Украины заседание Совета Россия-НАТО может состояться 12 января 2022 года.

31 декабря Байден провел телефонный разговор с Путиным. США призвали к деэскалации на Донбассе и пригрозили последствиями.