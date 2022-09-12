Об этом он сообщил в телеграмме .

"Псевдореферендум, который планировалось провести 11 сентября, перенесен на неопределенный срок. Готовы голосовать даже 31 декабря. Мол, организовать его возможно исключительно в максимально безопасных условиях, что в настоящее время невозможно сделать из-за обстрелов украинских войск", - пишет Гайдай.

Также Гайдай напомнил, что за 11 сентября украинским военным удалось вытеснить российских оккупантов из более чем двадцати городов и сел Украины.

"Авиация Сил обороны нанесла восемь ударов – поражен взводный опорный пункт, шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также один зенитный ракетный комплекс", - говорится в сообщении.

Ранее Гайдай сообщал, что 10 сентября украинские защитники уже находились в окрестностях Лисичанска Луганской области, а захватчики массово покидали населенный пункт.

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