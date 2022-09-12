Готовы голосовать даже 31 декабря: в Луганской области оккупанты перенесли псевдореферендум на неопределенный срок, - Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что псевдореферендум, который оккупанты планировали провести в регионе 11 сентября, перенесен на неопределенный срок
Об этом он сообщил в телеграмме .
"Псевдореферендум, который планировалось провести 11 сентября, перенесен на неопределенный срок. Готовы голосовать даже 31 декабря. Мол, организовать его возможно исключительно в максимально безопасных условиях, что в настоящее время невозможно сделать из-за обстрелов украинских войск", - пишет Гайдай.
Также Гайдай напомнил, что за 11 сентября украинским военным удалось вытеснить российских оккупантов из более чем двадцати городов и сел Украины.
"Авиация Сил обороны нанесла восемь ударов – поражен взводный опорный пункт, шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также один зенитный ракетный комплекс", - говорится в сообщении.
- Ранее Гайдай сообщал, что 10 сентября украинские защитники уже находились в окрестностях Лисичанска Луганской области, а захватчики массово покидали населенный пункт.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.83
Покупка 39.83Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 39.7Продажа 40.88
- Актуальное
- Важное