"Готовы быстро провести изменения и внедрить регуляции": Шмыгаль рассказал о ближайших планах по интеграции в проекты ЕС

Об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

Шмыгаль отметил, что для России вступление Украины в ЕС означает окончательные похороны имперских амбиций.

"После полномасштабного вторжения российское руководство надеялось, что интеграция Украины в ЕС остановится. Мы лишь ускорили этот процесс", – сказал премьер.

По его словам, у Украины есть цели и системный план, как стать членом ЕС в ближайшее время.

"Мы готовы быстро провести необходимые изменения, внедрить необходимые европейские регуляции и интегрироваться в европейские проекты. Для этого нам не нужно ни 10, ни 15 лет. Мы доказали, что можем делать все это гораздо быстрее", – отметил Шмыгаль.

Он напомнил, что Украина досрочно присоединилась к европейской сети ENTSO-E.

"Украина уже экспортирует свою электроэнергию в Европу. К примеру, в апреле экспорт электроэнергии в Польшу вырос на 35% по сравнению с довоенным январем. До конца года мы планируем расширить возможности украинских энергетических компаний и сможем экспортировать в ЕС около 800 МВт электроэнергии в сутки. Это поможет Европе отказаться от потребления российского угля и снизить потребление российского газа", - сказал глава правительства.

Шмыгаль сообщил, что в планах Кабмина подписать "таможенный безвиз".

"То есть присоединиться к Конвенции о процедуре совместного транзита. Этот документ - основа для перемещения товаров между странами-членами ЕС. Мы уже применяем соответствующую компьютеризированную систему NCTS и технически готовы присоединиться. Такое присоединение позволит значительно ускорить прохождение таможни и ускорить поток товаров" , – отметил премьер.

Он добавил, что Украина готовится подписать Соглашение с ЕС о либерализации автомобильных грузовых перевозок.

"Работа в этом направлении идет активными темпами, ведь в условиях блокировки наших портов нам нужно максимально увеличивать возможности западной границы. В этом же направлении Украина активизировала и открытие новых пунктов пропуска. Уже в ближайшее время будут открыты 2 таких пункта на западной границе. Амбициозный план: перед Мининфраструктуры, Госпогранслужбой и Таможней стоит задача в ближайшие полгода создать пункты пропуска там, где уже подведены автомобильные дороги или там, где можно оперативно такие дороги подвести", - сказал Шмыгаль.

По его словам, Украина начнет этапное строительство европейских железнодорожных путей, чтобы соединить железную дорогу с европейской.

"Еще два проекта интеграции, которые мы активно продвигаем и планируем вскоре выйти на результат, - это присоединение Украины к роуминговому пространству ЕС и к единой зоне платежей в европейской валюте SEPA. Первое позволит осуществлять звонки между ЕС и Украиной без дополнительных расходов, а также позволит украинцам пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам. Второе - присоединение Украины к Единой зоне платежей - может состояться уже летом и позволит делать переводы в евро без комиссий", - отметил премьер.

Он добавил, что вступление Украины в ЕС – это ключевая геополитическая цель на ближайшие годы.

"Украина может дать очень много обновленной Европе. Продовольственная безопасность, энергетический переход, диджитализация, новый перспективный рынок, новые возможности для инвестиций и, конечно, усиление коллективной европейской безопасности, ведь украинская армия доказала, что является одной из сильнейших в мире", - сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул: украинский народ своей кровью доказал, что мы достойны быть равноправным членом ЕС.