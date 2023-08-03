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"Готовы без колебаний применить оружие": Польша перебросила боевые вертолеты к границе с Беларусью

3 августа, 2023 четверг
17:21
Мир

Польша переместила к границе в Подляском воеводстве ударные вертолеты после провокации с пересечением границы белорусскими вертолетами, что официальный Минск не признает

Об этом сообщает TVP.

На брифинге министра обороны Мариуша Блащака и генерала Марека Соколовского объявили, что Польша переместила в Подляское воеводство к границе с Беларусью боевые вертолеты из 1-й авиационной бригады сухопутных сил и 25-й бригады воздушной кавалерии.

Генерал Соколовский заявил, что они будут дежурить в режиме полной готовности с базированием в двух местах.

"Эти вертолеты вооружены и готовы к бою", – заявил он, добавив, что в экипажах есть пилоты с опытом миссий в Ираке и Афганистане. "Они очень опытные. Если будет происходить что-то тревожное, они без колебаний применят оружие", – заявил генерал.

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. 

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать.

14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ЧВК Вагнера.

Утром 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах "ДНР" и "ЛНР". Вероятно, это были наемники ЧВК Вагнера. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.

В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила , что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага – России и ЧВК Вагнера.

Вагнеровцы объявили , что 30 июля будет закрыта главная база ЧВК в РФ – она находится в населенном пункте Молькино, что в Краснодарском крае.

19 июля финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин выступил в Беларуси перед вагнеровцами, назвал ситуацию на фронте "позором" и призвал наемников "дождаться момента, чтобы проявить себя по полной".2

В воскресенье, 23 июля, в Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, в которой по меньшей мере десять единиц техники.

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российского ПВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу.

27 июля сообщалось, что подразделения частной военной компании Вагнера ищут в Беларуси лиц, готовых воевать против Литвы и Польши. Также в этот день Гаюн сообщил, что в Беларусь прибыла 12-я по счету колонна ЧВК Вагнера, в которой насчитали по меньшей мере 50 единиц техники.

28 июля в Центре национального сопротивления предупредили , что вагнеровцы готовят провокации на границе Беларуси с ЕС. Также в этот день в Беларуси зафиксировали 13-ю колонну наемников.

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более 100 вагнеровцев отправились в Сувалкский коридор .

31 июля стало известно, что ЧВК Вагнера приостановила "на неопределенный срок" работу своих региональных центров по набору наемников. Также по приказу финансиста Евгения Пригожина они должны до 5 августа прибыть в лагеря в Республике Беларусь.

В Беларуси обнаружили еще одну локацию частной военной компании Вагнера близ Осиповичей, наемники используют склады.

3 августа стало известно, что часть боевиков ЧВК Вагнера подошла к литовской границе. Состоялась срочная встреча президента Литвы Гитанаса Науседы и премьера Польши Матеуша Моравецкого для обсуждения вопросов безопасности на границе и потенциальных угроз, связанных с деятельностью вагнеровцев в Беларуси. Также были обсуждены возможные провокации и готовность ответа на них.

Польша
Белорусь
Военные новости
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