Такое мнение она высказала в эфире Эспрессо.



"Нужно признавать, что этот отопительный сезон будет крайне сложным. Во-первых, во многих городах разрушена инфраструктура и невозможно обеспечить предоставление тепла или других услуг. Во-вторых, у нас есть проблема с газом. На этой неделе парламент рассматривал законопроект, которым предполагается предоставить возможность правительства ссудить $8 млрд на закупку газа, но этот законопроект не был поддержан парламентом и отправлен на повторное чтение", - отметила нардеп.



Инна Совсун выразила обеспокоенность планами, по которым Украина не сможет добывать необходимое количество газа и, соответственно, нужно будет импортировать газ из-за границы.



"Но высока вероятность, что мы не сможем закупить все то, что нам необходимо. И сейчас правительство должно честно и прямо говорить, что газа может не хватать. Надо делать шаги на сокращение потребления, переход на электрическое отопление, на тепловые насосы – все должно сейчас делаться. У кого есть возможность, на уровне индивидуальных домов и квартир, сейчас подготовиться к зиме с расчетом того, что газа может не хватать", - подчеркнула Совсун.



Нардеп отметила, что если Европа понимает, что она может не справиться сейчас в этой ситуации, то очень наивно надеяться, что Украина в условиях войны и финансового кризиса сможет с этим справиться.

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При этом Испания и Португалия не согласны с предложением Еврокомиссии сократить потребление газа.

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