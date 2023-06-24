"Готовьте бутылки с зажигательной смесью". РДК говорит, что у РФ впереди городские бои
Командир Российского добровольческого корпуса Денис Никитин (Капустин) в субботу, 24 июня 2023 года, обнародовал уже второе за день видеообращение
В нем он призвал своих единомышленников на территории РФ готовиться к уличным боям.
"Городские бои в Москве еще не начались, но все мы следим за новостями и прекрасно понимаем, что смутное время наступило", - подчеркнул Никитин.
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Поэтому тем, кто годами ожидал подобного случая выступить против режима Путина, добавил командир РДК, уже следует начинать действовать.
"Сейчас я призываю всех доставать свои тайники, выкапывать ожидавшие своего часа старые дедовские двустволки, решить вопросы связи, фотографировать местные райотделы, готовить бутылки с зажигательной смесью. Они все, наверное, вскоре понадобятся", - конкретизировал Никитин.
- Все, что касается вооруженного мятежа Пригожина против Путина, отражается здесь – в нашей специальной текстовой трансляции .
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