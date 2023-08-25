Готовность Путина публично убить Пригожина и Уткина побуждает Совет командования Вагнера воздержаться от назначения преемников, - ISW

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

Совет командующих Вагнера не обнародовал публичное заявление после сбития самолета Пригожина, несмотря на то, что российские источники утверждали о встрече командующих еще 23 августа. Они не обнародовали ни одного заявления, а несколько источников, связанных с Вагнером, подчеркнули, что сообщение о содержании ожидаемого заявления "ложно".

ISW считает, что молчание Совета командующих Вагнера может быть связано с хаосом и неразберихой в их рядах после гибели Пригожина и Уткина или из-за четких указаний российских властей сохранять молчание. Кремль может рассматривать публичное заявление командующих как попытку организовать и восстановить независимость вагнеровцев, которые могут продолжать угрожать Кремлю и российскому МО, констатируют эксперты.

"Готовность Путина публично убить руководство Вагнера, вероятно, побуждает Совет командования Вагнера воздержаться от публичного назначения преемников Пригожина и Уткина на это время. Член Совета командующих ЧВК Вагнера, избранный лично Путиным вместо Пригожина, сейчас рискует оказаться в центре гнева рядовых сотрудников Вагнера руководства Вагнера", - говорится в сообщении.

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Как утверждает Институт, вероятное убийство Путиным руководства Вагнера ясно показало, что Кремль будет внешне враждебно относиться к тем, кто будет пытаться обеспечить независимость для своих собственных параллельных военных структур.

"Ранее ISW оценивало, что демонстративное убийство Путиным руководства Вагнера имело целью восстановить его доминирование и отомстить за унижение восстанием Вагнера, и конкретные лица, возможно, планировавшие противостоять Путину, Кремлю или министерству обороны, вероятно, обратили внимание на это", - говорится в отчете.

Кремль, вероятно, будет рассматривать какие-либо будущие усилия по созданию независимых параллельных военных структур через призму своего опыта с Вагнером и Пригожиным. Подобная же история с руководством вагнеровцев, вероятно, станет постоянной угрозой для тех, кто планирует создать параллельные военные структуры, напоминающие ЧВК Вагнера.

Также не исключается, что группа Вагнера больше не будет существовать как квазинезависимая параллельная военная структура. А гибель Уткина, возможно, станет долговременной несправедливостью для наемников.

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"ISW давно оценивало, что Путин воздерживался от устранения Пригожина из-за опасений разозлить персонал Вагнера, а сейчас он, возможно, решил, что достаточно отделил наемников от Пригожина через несколько месяцев после восстания и мог убить Пригожина, не вызвав серьезной негативной реакции. Вероятные расчеты Путина по убийству Уткина больше сосредотачивались на немедленной возможности полностью уничтожить лидерство Вагнера, а не на последствиях смерти Уткина", - говорят аналитики.

Они отмечают, что недовольство гибелью Уткина может стать центром будущих конфликтов между российским военным истеблишментом и нынешними и бывшими сотрудниками Вагнера. Однако вряд ли вагнеровцы прибегнут к немедленной расправе против тех, кого они считают ответственными за смерть Уткина.

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 10 погибших. Среди пассажиров были и сам финансист ЧВК Вагнера и его правая рука Дмитрий Уткин. Есть несколько версий об авиатроще: 1) самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса С-300; 2) сбили с ПВО; 3) взрыв произошел на самом борту.

После таких событий на аэродром "Мачулищи" из России прилетел Ил-76, полет оказался первым за последние месяцы. В мониторинговой группе "Белорусские Гаюн" отмечали, что "следует внимательно следить за активностью в районе лагеря ЧВК Вагнера в с. Мета, а также в Осиповичах и других локациях, где были замечены наемники".

В свою очередь украинский Центр национального сопротивления отмечал активность среди вагнеровцев, они пытались покинуть лагеря в Беларуси и выехать в Россию. Колонны, вероятно, направлялись в направлении границы, но белорусские спецслужбы пытались препятствовать выезду техники.

А движение "Вагнер играй" предполагало возможный второй "Марш справедливости" на Москву.

После этого Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой считается погибшим основатель ЧВК.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не причастна к падению самолета Пригожина и пошутил, что это "не та помощь с самолетами, которую просила Украина".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что после вероятной смерти Пригожина, вагнеровцы продолжат заниматься дестабилизацией стран, граничащих с Беларусью.

А в Соединенных Штатах же убеждены, что самолет, пассажирами которого указывалась верхушка ЧВК Вагнера, вероятно, сбила ракета с территории России.

Российский диктатор тоже отреагировал на гибель Пригожина. Он назвал предводителя вагнеровцев "человеком сложной судьбы", который умеет добиваться "нужных результатов", но и совершал "серьезные ошибки".

Прокомментировал инцидент и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь.