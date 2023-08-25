Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Готовность Путина публично убить Пригожина и Уткина побуждает Совет командования Вагнера воздержаться от назначения преемников, - ISW

Готовность Путина публично убить Пригожина и Уткина побуждает Совет командования Вагнера воздержаться от назначения преемников, - ISW

25 августа, 2023 пятница
07:06
Мир

Американские аналитики считают, что готовность российского диктатора Владимира Путина публично убить руководство Вагнера, вероятно, побуждает Совет командования ЧВК воздержаться от публичного назначения преемников Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

Совет командующих Вагнера не обнародовал публичное заявление после сбития самолета Пригожина, несмотря на то, что российские источники утверждали о встрече командующих еще 23 августа. Они не обнародовали ни одного заявления, а несколько источников, связанных с Вагнером, подчеркнули, что сообщение о содержании ожидаемого заявления "ложно".

ISW считает, что молчание Совета командующих Вагнера может быть связано с хаосом и неразберихой в их рядах после гибели Пригожина и Уткина или из-за четких указаний российских властей сохранять молчание. Кремль может рассматривать публичное заявление командующих как попытку организовать и восстановить независимость вагнеровцев, которые могут продолжать угрожать Кремлю и российскому МО, констатируют эксперты.

"Готовность Путина публично убить руководство Вагнера, вероятно, побуждает Совет командования Вагнера воздержаться от публичного назначения преемников Пригожина и Уткина на это время. Член Совета командующих ЧВК Вагнера, избранный лично Путиным вместо Пригожина, сейчас рискует оказаться в центре гнева рядовых сотрудников Вагнера руководства Вагнера", - говорится в сообщении.

Читайте также: Катастрофа самолета с Пригожиным: что известно и что это означает для Украины

Как утверждает Институт, вероятное убийство Путиным руководства Вагнера ясно показало, что Кремль будет внешне враждебно относиться к тем, кто будет пытаться обеспечить независимость для своих собственных параллельных военных структур.

"Ранее ISW оценивало, что демонстративное убийство Путиным руководства Вагнера имело целью восстановить его доминирование и отомстить за унижение восстанием Вагнера, и конкретные лица, возможно, планировавшие противостоять Путину, Кремлю или министерству обороны, вероятно, обратили внимание на это", - говорится в отчете.

Кремль, вероятно, будет рассматривать какие-либо будущие усилия по созданию независимых параллельных военных структур через призму своего опыта с Вагнером и Пригожиным. Подобная же история с руководством вагнеровцев, вероятно, станет постоянной угрозой для тех, кто планирует создать параллельные военные структуры, напоминающие ЧВК Вагнера.

Также не исключается, что группа Вагнера больше не будет существовать как квазинезависимая параллельная военная структура. А гибель Уткина, возможно, станет долговременной несправедливостью для наемников.

Читайте также: Ликвидация Пригожина: Тоска, она же скука

"ISW давно оценивало, что Путин воздерживался от устранения Пригожина из-за опасений разозлить персонал Вагнера, а сейчас он, возможно, решил, что достаточно отделил наемников от Пригожина через несколько месяцев после восстания и мог убить Пригожина, не вызвав серьезной негативной реакции. Вероятные расчеты Путина по убийству Уткина больше сосредотачивались на немедленной возможности полностью уничтожить лидерство Вагнера, а не на последствиях смерти Уткина", - говорят аналитики.

Они отмечают, что недовольство гибелью Уткина может стать центром будущих конфликтов между российским военным истеблишментом и нынешними и бывшими сотрудниками Вагнера. Однако вряд ли вагнеровцы прибегнут к немедленной расправе против тех, кого они считают ответственными за смерть Уткина.

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 10 погибших. Среди пассажиров были и сам финансист ЧВК Вагнера и его правая рука Дмитрий Уткин. Есть несколько версий об авиатроще: 1) самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса С-300; 2) сбили с ПВО; 3) взрыв произошел на самом борту.

После таких событий на аэродром "Мачулищи" из России прилетел Ил-76, полет оказался первым за последние месяцы. В мониторинговой группе "Белорусские Гаюн" отмечали, что "следует внимательно следить за активностью в районе лагеря ЧВК Вагнера в с. Мета, а также в Осиповичах и других локациях, где были замечены наемники".

В свою очередь украинский Центр национального сопротивления отмечал активность среди вагнеровцев, они пытались покинуть лагеря в Беларуси и выехать в Россию. Колонны, вероятно, направлялись в направлении границы, но белорусские спецслужбы пытались препятствовать выезду техники.

А движение "Вагнер играй" предполагало возможный второй "Марш справедливости" на Москву.

После этого Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой считается погибшим основатель ЧВК.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не причастна к падению самолета Пригожина и пошутил, что это "не та помощь с самолетами, которую просила Украина".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что после вероятной смерти Пригожина, вагнеровцы продолжат заниматься дестабилизацией стран, граничащих с Беларусью.

А в Соединенных Штатах же убеждены, что самолет, пассажирами которого указывалась верхушка ЧВК Вагнера, вероятно, сбила ракета с территории России.

Российский диктатор тоже отреагировал на гибель Пригожина. Он назвал предводителя вагнеровцев "человеком сложной судьбы", который умеет добиваться "нужных результатов", но и совершал "серьезные ошибки".

Прокомментировал инцидент и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь.

Россия
Владимир Путин
російська армія
авиакатастрофа
Вагнергейт
Военные новости
Мятеж Вагнера
Евгений Пригожин
Читайте также:
Володимир Зеленський
24 августа, 2023 четверг
В эфире общественного вещателя Германии призвали четвертовать Зеленского для окончания войны
24 августа, 2023 четверг
Украинские войска добились значительных тактических успехов на Запорожье, - ISW
Путін
22 августа, 2023 вторник
Путин в обращении к участникам саммита БРИКС заявил, что РФ готова вернуться к "зерновому соглашению"
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.82
    Покупка 37.82
    Продажа 38.7
  • EUR
    Покупка 41.16
    Продажа 42.3
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
25 августа
08:09
Тайвань заявил о вхождении в зону "ответа" 13 китайских истребителей
08:02
OPINION
Лейтенант запаса ВСУ Елена Белозерская
"Шпионы нагло врут, не зная ничего..."
07:40
Россияне атаковали Одесщину ракетами
07:18
Китайские покупатели запасаются солью после выброса очищенной воды из Фукусимы
06:50
Латвия
Латвийские органы госбезопасности будут проверять студентов, выбирающих обучение в России
06:28
Лесные пожары в Греции стали самыми масштабными в истории ЕС, - еврокомиссар Ленарчич
06:09
Украина потеряла две позиции в рейтинге УЕФА
06:09
Сербия
Сербия является настоящим другом Украины и готова участвовать в послевоенном восстановлении, - премьер Брнабыч
05:41
Дональд Трамп
Трамп прошел процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы, его отпустили под залог
05:23
Россия обвинила Украину в атаке на Крым 42 беспилотниками. Все вроде бы сбили
05:02
РДК записал видеообращение к вагнеровцам, которые не совершали военные преступления
03:01
Сербский тренер "Зари" отказался отвечать на вопрос о России
02:29
Байден поздравил Украину с Днем Независимости и провел разговор с Зеленским
02:22
Мудрик травмировался и пропустит ближайший матч "Челси"
01:58
Россия обвинила Украину в ракетном ударе по Калужской области
01:28
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 24 августа
01:00
Экстренер Усика рассказал о скандальном разрыве с украинцем и работе на его соперника
00:31
"Я просил его отвергнуть личные амбиции": Кадыров отреагировал на смерть Пригожина
2023, четверг
24 августа
23:58
В Одессе во время воздушной тревоги работала ПВО
23:56
Евро-2024: Ярмоленко рискует пропустить матчи с Англией и Италией
23:32
Lego запускает продажу конструкторов со шрифтом Брайля
23:24
Оноприенко принесла Украине первую за 4 года медаль ЧМ по художественной гимнастике
23:05
SpaceX
Минюст США будет судиться со SpaceX Илона Маска
22:53
Аналитика
Сергей Згурец
В Крыму впервые могли удачно применить "Нептун" для ударов по объектам РФ. Колонка Сергея Згурца
22:48
Обновлено
США начнут обучение украинских пилотов на F-16 в сентябре, - NYT
22:36
Кулеба с 13 главами МИД мира "спели" гимн Украины в twitter
22:02
"Динамо" драматически проиграло "Бешикташу" в Лиге конференций
21:57
Российский С-400 в Крыму уничтожили с помощью ракеты "Нептун", - Бутусов
21:54
"Заря" уступила "Славии" в Лиге Европы
21:33
Эксклюзив
Климкин: Безопасность в регионе Черного моря уже не принадлежит России
21:30
Эксклюзив
Война с Россией является решающей битвой за нашу независимость, - писатель Шкляр
21:19
Канада назначила послом в Украине Наталью Цмось
20:51
В течение суток на фронте произошло 26 боеприкосновений, ВСУ наступают и закрепляются на Мелитопольском направлении
20:50
"Барби" стала самой кассовой лентой 2023 года в США
20:44
Британия объявила новый пакет поддержки для беженцев из Украины стоимостью 11,5 млн фунтов
20:31
Обновлено
"Независимость – выбор свободных": мировые лидеры поздравили Украину с Днем Независимости
20:24
Украина проиграла Польше в заключительном матче группового раунда ЧЕ по волейболу
20:15
США считают, что самолет с Пригожиным сбила запущенная с территории РФ ракета, - Reuters
20:15
Грузовые поезда будут пересекать украино-молдавскую границу по упрощенной процедуре. Что изменилось
20:11
Эксклюзив
Виталий Портников
Портников: Я уверен, это последняя война, которая позволит нам выбраться из-под обломков империи
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV