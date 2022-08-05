Готовность к отопительному сезону составляет почти 60% - Шмыгаль после визита на Черкасчину и Киевщину
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после визита с работниками правительства в Черкасскую и Киевскую области заявил о 56% готовности жилых домов к отопительному сезону и 57% готовности теплосетей
Об этом сообщила пресс-служба Кабмина, передает Еспресо.TV.
"На днях провели совещание по этому вопросу с главами областных военных администраций. Работа по подготовке идет ежедневно. Состояние готовности к отопительному сезону почти 60%. Состояние готовности жилых домов к отопительному сезону - 56%, сетей – 57%, объектов теплоснабжения – 58% "Уже 141 объект теплоснабжения отремонтирован. Две ТЭЦ, которые получили повреждения от обстрелов, уже восстановлены. Создается резервный запас оборудования на случай повреждения инфраструктуры в отопительный сезон. На эти нужды правительство выделило 1,4 млрд грн", - сказал Шмыгаль.
Премьер также рассказал о подготовке к отопительному сезону на предприятиях Центрэнерго.
"Вчера вместе с министром энергетики посетили одно из энергогенерирующих предприятий государственного Центрэнерго. Подготовительные работы к отопительному сезону там ведутся. Один из ключевых аспектов подготовки - это накопление энергоресурсов. 1,8 млн тонн угля уже есть. К началу отопительного сезона должно быть 2,5 млн тонн. Прошу министра энергетики Германа Галущенко держать этот вопрос на личном контроле", - сказал Шмыгаль.
Глава правительства отметил, что в газовые хранилища закачано 12,1 млрд кубометров топлива из запланированных 19 млрд кубов.
"План министерства энергетики - 19 млрд куб. м на отопительный сезон. Такой план предусматривает возможность использования 2,6 млрд кубических метров газа для нужд ТЭС и ТЭЦ в случае реализации различных военных рисков. То есть учитываем все возможные сценарии, чтобы никто из украинцев не остался зимой без тепла. Энергетическая система работала и работает стабильно. Экспорт электроэнергии в Европу продолжается, что позволяет, в частности, не повышать тарифы для населения", - сказал Шмигаль.
- Ранее Шмыгаль сообщил, что на подготовку отопительного сезона направят 1 млрд евро из выделенных Европейским инвестиционным банком 1,6 млрд евро.
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