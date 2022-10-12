Готовность к отопительному сезону по Украине составляет более 90%
По состоянию на 12 октября Украина готова к отопительному сезону более чем на 90%
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
"Вместе с местными властями мы накопили достаточное количество энергоресурсов, подготовили сети, закупили дополнительное оборудование, обеспечиваем ремонты поврежденной инфраструктуры. Сейчас готовность к отопительному сезону по стране более 90%. Подготовлены также специальные пункты обогрева для населения, разработаны планы эвакуации на случай невозможности возобновление критической инфраструктуры", - заявил Шмигаль.
Премьер-министр Украины отметил украинцев готовиться к зиме.
"Желательно, чтобы у каждой семьи был запас необходимых базовых вещей: теплая одежда, свечи, фонарики, батарейки. Это важно подготовить на случай, если в результате массированных ракетных обстрелов исчезнет свет или тепло", - добавляет премьер-министр.
- С июля премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что до конца следующего отопительного сезона цены на коммунальные услуги не будут меняться .
- В Украине уничтожено более 400 объектов критической инфраструктуры , обеспечивающих теплоснабжение и снабжение горячей водой.
- В следующем отопительном сезоне Украина планирует полностью отказаться от использования природного газа для отопления благодаря альтернативным источникам энергии.
- Исполнительный директор Ассоциации городов Александр Слобожан отметил , что Кабинет Министров уменьшил на 10% объем потребления газа муниципалитетами, Украина введет режим экономии отопления, чтобы пережить эту сложную зиму.
- В следующем отопительном сезоне Украина планирует полностью отказаться от использования природного газа для отопления благодаря альтернативным источникам энергии.
- 7 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил , что в столице для детсадов, школ, больниц и других социальных учреждений начался отопительный сезон.
- Премьер-министр Украины подчеркнул , что сейчас не будут повышать тарифы на газ, отопление и электроэнергию в стране.
- 11 октября, в Минрегионах предупредили , что отопительный сезон в Украине, вероятно, стартует на несколько недель позже.
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