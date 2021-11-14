Готовится очередной штурм границы. Прибыли вооруженные белорусские воины, инструктируют мигрантов, - пограничники Польши
По состоянию на день воскресенья, 14 ноября 2021 г., на участке польско-белорусской границы вблизи села Кузница Белостоцкая Подляского воеводства Республики Польша со стороны Беларуси серьезно готовится новая массированная попытка прорыва металлических ограждений
Об этом одновременно сообщают официальные органы власти Польши, соцсети (в частности, телеграмм-каналы, непосредственно ведущиеся мигранатами) и независимые белорусские медиа, передает Еспресо.TV .
Беженцам из Азии раздаются инструкции и слезоточивый газ в баллончиках.
При этом военные палатки, установленные режимом Лукашенко якобы для поставки пищи и распределения теплой одежды, свернуты.
Также беларуские грузовики привезли в многотысячный лагерь мигрантов длинные, предварительно обтесанные бревна деревьев, которые могут использоваться как для костров, так и для свержения польского забора во время проб прорыва границы.
Польская сторона также заметила прибытие съемочной группы по государственному белорусскому ТВ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.1
Покупка 26.1Продажа 26.36
-
EUR
Покупка 29.78Продажа 30.22
- Актуальное
- Важное