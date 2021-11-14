Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Готовится очередной штурм границы. Прибыли вооруженные белорусские воины, инструктируют мигрантов, - пограничники Польши

Готовится очередной штурм границы. Прибыли вооруженные белорусские воины, инструктируют мигрантов, - пограничники Польши

14 ноября, 2021 воскресенье
14:30
Мир

По состоянию на день воскресенья, 14 ноября 2021 г., на участке польско-белорусской границы вблизи села Кузница Белостоцкая Подляского воеводства Республики Польша со стороны Беларуси серьезно готовится новая массированная попытка прорыва металлических ограждений

Об этом одновременно сообщают официальные органы власти Польши, соцсети (в частности, телеграмм-каналы, непосредственно ведущиеся мигранатами) и независимые белорусские медиа, передает Еспресо.TV .

Беженцам из Азии раздаются инструкции и слезоточивый газ в баллончиках.

При этом военные палатки, установленные режимом Лукашенко якобы для поставки пищи и распределения теплой одежды, свернуты.

Также беларуские грузовики привезли в многотысячный лагерь мигрантов длинные, предварительно обтесанные бревна деревьев, которые могут использоваться как для костров, так и для свержения польского забора во время проб прорыва границы.

Польская сторона также заметила прибытие съемочной группы по государственному белорусскому ТВ.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Польша
кордон с Польшей
режим Лукашенко
Читайте также:
13 ноября, 2021 суббота
Европа сама виновата в миграционном кризисе на границе с Беларусью, - Путин
Польські прикордонники
13 ноября, 2021 суббота
Белорусские военные дают мигрантам баллончики с газом и разбирают заграждение на границе с ЕС, - польские пограничники
Рауль Ріанчо
12 ноября, 2021 пятница
Мы выиграем ЧМ, - экс-тренер "Динамо" и сборной Украины клянется в любви к России и просится к ним на работу
Киев
+1
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.1
    Покупка 26.1
    Продажа 26.36
  • EUR
    Покупка 29.78
    Продажа 30.22
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
14 ноября
14:06
Московский Кремль
В РФ озвучили новый план по Украине: "Военный переворот в Киеве, затем референдум о Союзном государстве"
13:50
"Я не буду принимать. Господь устроит мою жизнь". Как настоятель Киево-Печерской Лавры отговаривает верующих от вакцинации
13:35
В окружении Навального есть, по меньшей мере, один агент ФСБ, - Венедиктов
13:14
Александр Лукашенко
"Мы не позволим диктатору шантажировать нас". Главы МВД стран Балтии жалуются на Лукашенко в Еврокомиссию
13:03
За сутки от коронавируса умерло 50 киевлян. Возраст от 34 лет
12:38
ВСУ: те, кто маскируется под мигрантов из Беларуси, на границе будут уничтожаться
12:19
Елизавета II
Елизавета II повредила спину
11:52
Россияне обстреляли из минометов жилые дома Невельского. Людей вытаскивали из-под завалов
11:20
Грецкий орех
С изменениями климата выращивание орехов становится прибыльным на Севере Украины
11:00
Курды в Беларуси
Сколько стоит трансфер в Европу, кто убегает, как помогает Беларусь. New York Times рассказала о мигрантах из Азии на границе с Польшей
10:37
Николай Тищенко
В "Слуге народа" говорят, что партию может возглавить Николай Тищенко
10:13
Выборы в Болгарии
Болгары сегодня одновременно выбирают президента, вице-президента и парламент
09:52
В Виннице среди вакцинированных разыгрывают телевизоры и велосипеды
09:28
Врач Саакашвили и его девушка говорят, что тот не поднимается с постели. Власти Грузии отрицают
09:00
Нашествие скорпионов в Египте: есть умершие и сотни раненых
08:44
В Мариуполе вакцинированным пенсионерам будут выдавать продуктовые наборы
08:26
Пандемия COVID в Украине: за сутки – 403 смерти, 4 881 госпиталя, 14 тыс. заражений
08:00
В Одессе полиция со стрельбой задержала 4 воров на Daewoo
07:17
Польские солдаты
На границе с Беларусью погиб от пули польский военный
2021, суббота
13 ноября
23:48
ЧМ-2022: Как выглядит турнирная таблица в группе сборной Украины перед решающим туром
23:36
ЧМ-2022: Франция забила 8 голов Казахстану в матче соперников сборной Украины
22:57
HBO Max показал трейлер продолжения сериала "Секс и город"
22:38
Свитолина рассказала, собирается ли менять гражданство после замужества
22:17
Телескоп Hubble
Телескоп Hubble показал, как рождается новая звезда
21:56
Суркис назвал Шевченко заоблачную цену на лидера "Динамо"
21:41
Владимир Демчишин
Демчишин: Дело, сфабрикованное против меня, белыми нитками шито и носит сугубо политический характер
21:33
российские солдаты
В британском генштабе предупредили о самом большом за последние десятилетия риске войны Запада с Россией
21:10
ООС
На Донбассе российские оккупанты ранили украинского военного
20:55
Эксклюзив
Энергетический коллапс: зима без угля, без газа, без электричества
20:55
Минобороны Польши показало, как Беларусь стягивает к границе силовиков
20:37
На нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге произошел пожар
20:20
В украинских водительских удостоверениях в декабре появится новая отметка
20:00
Виталий Портников
Весной будет кризис, ведь местные бюджеты и предприятия не переживут эту зиму, даже теплую, - Портников
19:25
Суд освободил американскую певицу Бритни Спирс от 13-летнего опекунства отца
19:00
ЧМ-2022: Петраков оказался перед угрозой увольнения из сборной Украины, - СМИ
18:40
Украинские ВМС провели в Черном море совместные учения с кораблями НАТО
18:25
Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о намерении разместить на границе с Украиной российские "Искандеры"
17:56
ЧМ-2022: Финляндия победила Боснию и Герцеговину в матче соперников сборной Украины
17:29
13 ноября на фронте: оккупанты 5 раз нарушили режим "тишины"
17:12
В Шостке посреди города подростки нашли питона длиной 3 м. ФОТО
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV