Готовится очередной штурм границы. Прибыли вооруженные белорусские воины, инструктируют мигрантов, - пограничники Польши

Об этом одновременно сообщают официальные органы власти Польши, соцсети (в частности, телеграмм-каналы, непосредственно ведущиеся мигранатами) и независимые белорусские медиа, передает Еспресо.TV .



Беженцам из Азии раздаются инструкции и слезоточивый газ в баллончиках.



При этом военные палатки, установленные режимом Лукашенко якобы для поставки пищи и распределения теплой одежды, свернуты.



Также беларуские грузовики привезли в многотысячный лагерь мигрантов длинные, предварительно обтесанные бревна деревьев, которые могут использоваться как для костров, так и для свержения польского забора во время проб прорыва границы.



Польская сторона также заметила прибытие съемочной группы по государственному белорусскому ТВ.





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