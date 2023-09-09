Готовится к зиме: в Чернобыльском заповеднике заметили барсука с густой шубкой
По народным приметам, если барсук запасается жиром, то зима будет холодной и продолжительной. В Чернобыльском заповеднике заметили барсука с густой шубкой, который постепенно готовится к зиме
Об этом сообщает Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник .
В Чернобыльском заповеднике заметили откормленного барсука с густой, словно вычесанной шубой, что по народной примете прогнозирует холодную и долгую зиму.
Это животное умеет строить глубокие норы, защищать себя от более сильных хищников, запасать жир, если в холодное время придется залегать в спячку.
"Но пока еще осень – не зима, можно дополнительно нагулять жирок. Тем более что продуктами животные не перебирают: едят все – от корней и ягод до насекомых, птиц, их яиц, ящериц и даже змей. Главное – потом в нору влезть" , – говорится в сообщении.
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