Готовится к зиме: в Чернобыльском заповеднике заметили барсука с густой шубкой

Об этом сообщает Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник .

В Чернобыльском заповеднике заметили откормленного барсука с густой, словно вычесанной шубой, что по народной примете прогнозирует холодную и долгую зиму.

Это животное умеет строить глубокие норы, защищать себя от более сильных хищников, запасать жир, если в холодное время придется залегать в спячку.

"Но пока еще осень – не зима, можно дополнительно нагулять жирок. Тем более что продуктами животные не перебирают: едят все – от корней и ягод до насекомых, птиц, их яиц, ящериц и даже змей. Главное – потом в нору влезть" , – говорится в сообщении.