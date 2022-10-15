Готовится к печати новая книга Оксаны Забужко
Издательство "Комора" напечатает новую книгу писательницы Оксаны Забужко о российско-украинской войне "Самое долгое путешествие"
Об этом сообщили на странице издательства в facebook .
"Самое долгое путешествие" - 90-страничное эссе о двух планах российско-украинской войны, 30-летнем и 300-летнем. Книга, кроме украинского, выйдет на итальянском (издательство Einaudi), немецком (издательство Droschl), норвежском (издательство Kagge) и польском языках (издательство Agora).
- 2 октября стало известно, что в немецком издательстве Suhrkamp Verlag вышла новая книга Сергея Жадана "Himmel über Charkiw: Nachrichten vom Überleben im Krieg" ("Небо над Харьковом: Новости о переживаниях войны").
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