Готовится к печати новая книга Оксаны Забужко

Об этом сообщили на странице издательства в facebook .

"Самое долгое путешествие" - 90-страничное эссе о двух планах российско-украинской войны, 30-летнем и 300-летнем. Книга, кроме украинского, выйдет на итальянском (издательство Einaudi), немецком (издательство Droschl), норвежском (издательство Kagge) и польском языках (издательство Agora).

2 октября стало известно, что в немецком издательстве Suhrkamp Verlag вышла новая книга Сергея Жадана "Himmel über Charkiw: Nachrichten vom Überleben im Krieg" ("Небо над Харьковом: Новости о переживаниях войны").

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