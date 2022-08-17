Готовит бойцов "ДНР" и воюет против ВСУ: экс-сотрудника СБУ объявили в розыск
Экс-сотруднику СБУ сообщили о подозрении, объявить в розыск и будут судить за подготовку бойцов "ДНР" и участие в боевых действиях против ВСУ
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"СБУ завершила досудебное расследование в отношении бывшего сотрудника спецслужбы, который в начале антитеррористической операции на востоке Украины присоединился к незаконным вооруженным формированиям так называемой ДНР, в частности, к группировке "Восток"", - говорится в сообщении.
Дело было направлено в суд. Злоумышленника объявили в общегосударственный розыск.
Обвиняемый – Василий Бовсуновский, позывной Кабан. Он разведывал и обстреливал позиции в АТО.
"Впоследствии главари террористов назначили его командиром так называемой воинской части № 5002 внутренних войск МВД "ДНР". Там злоумышленник организовал проведение специальной боевой подготовки и прокремлевского "воспитания" подчиненных", - добавляют в СБУ.
В начале полномасштабного вторжения России в Украину ему подразделения вошли в состав захватнических группировок на Востоке.
Злоумышленнику сообщили о подозрении.
- Дела по заместителю командующего Черноморским флотом РФ и командиром бригады будут судить за подрыв Северо-Крымского канала. Злоумышленников объявили в международный розыск.
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