Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

"СБУ завершила досудебное расследование в отношении бывшего сотрудника спецслужбы, который в начале антитеррористической операции на востоке Украины присоединился к незаконным вооруженным формированиям так называемой ДНР, в частности, к группировке "Восток"", - говорится в сообщении.

Дело было направлено в суд. Злоумышленника объявили в общегосударственный розыск.

Обвиняемый – Василий Бовсуновский, позывной Кабан. Он разведывал и обстреливал позиции в АТО.

"Впоследствии главари террористов назначили его командиром так называемой воинской части № 5002 внутренних войск МВД "ДНР". Там злоумышленник организовал проведение специальной боевой подготовки и прокремлевского "воспитания" подчиненных", - добавляют в СБУ.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину ему подразделения вошли в состав захватнических группировок на Востоке.

Злоумышленнику сообщили о подозрении.

Дела по заместителю командующего Черноморским флотом РФ и командиром бригады будут судить за подрыв Северо-Крымского канала. Злоумышленников объявили в международный розыск.

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