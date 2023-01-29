Готовимся ко всем возможным событиям, - Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего
В воскресенье, 29 января, Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где заслушал информацию разведки о возможных действиях врага в ближайший период
Об этом глава государства написал в телеграме.
Также президент обсудил вопрос обеспечения ключевых потребностей армии для проведения операций, запланированных на 2023 год.
"Заслушали доклады по оперативной обстановке на фронте, в частности на Донецком направлении и на Юге. Рассмотрели важную информацию от разведки о возможных действиях врага на ближайший период. Готовимся ко всем возможным событиям. Обсудили вопросы обеспечения ключевых потребностей Сил обороны Украины в основных образцах вооружения, военной техники и боеприпасов для проведения операций, запланированных на 2023 год", - говорится в сообщении.
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