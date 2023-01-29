Об этом глава государства написал в телеграме.

Также президент обсудил вопрос обеспечения ключевых потребностей армии для проведения операций, запланированных на 2023 год.

"Заслушали доклады по оперативной обстановке на фронте, в частности на Донецком направлении и на Юге. Рассмотрели важную информацию от разведки о возможных действиях врага на ближайший период. Готовимся ко всем возможным событиям. Обсудили вопросы обеспечения ключевых потребностей Сил обороны Украины в основных образцах вооружения, военной техники и боеприпасов для проведения операций, запланированных на 2023 год", - говорится в сообщении.

29 января украинские военные прибыли в Великобританию для обучения на западных танках Challenger 2.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb