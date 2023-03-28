Об этом президент Украины сообщил в Твиттере.

"В конце этого насыщенного дня поговорил с Президентом Польши Анджеем Дудой. Рассказал о ходе боевых действий, ситуации на отдельных участках фронта. Обсудили актуальные оборонные потребности Украины и совместные дипломатические усилия на ближайшее время", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что проходит подготовка к важным мерам.