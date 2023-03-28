"Готовимся к важным мерам": Зеленский обсудил с Дудой оборонные нужды Украины
Владимир Зеленский обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой ситуацию на фронте, актуальные оборонные нужды Украины и совместные дипломатические усилия
Об этом президент Украины сообщил в Твиттере.
"В конце этого насыщенного дня поговорил с Президентом Польши Анджеем Дудой. Рассказал о ходе боевых действий, ситуации на отдельных участках фронта. Обсудили актуальные оборонные потребности Украины и совместные дипломатические усилия на ближайшее время", - отметил Зеленский.
Президент добавил, что проходит подготовка к важным мерам.
- Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 27 марта посетил с рабочими поездками в Запорожскую и Днепропетровскую области.
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