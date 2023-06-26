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Готовимся к реализации эвакуационных мероприятий на случай подрыва ЗАЭС, - глава Запорожской райгосадминистрации

26 июня, 2023 понедельник
09:02
Общество

Глава Запорожской райгосадминистрации Олег Буряк отметил, что план действий по эвакуации людей на случай взрыва на ЗАЭС утвержден и отработан

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Начинаем отрабатывать штатные тренировки по эвакуации людей. Летом прошлого года у нас уже были такие тренировки. Мы моделировали ситуацию на случай подрыва ЗАЭС, как будут выезжать люди. Будем отрабатывать колонны на случай радиационной опасности. Планируем сделать около 41 эвакуационного пункта", - отметил Буряк.

По его словам, план действий по эвакуации людей на случай взрыва на ЗАЭС утвержден и отработан.

"Имеем два этапа отработки эвакуации на случай аварии - это 30-км зона, под эту зону подпадает частично Беленьковская территориальная громада. И 50-км зона, под эту зону подпадает Долинская и Широковская громады и часть города Запорожье. Все мероприятия отрабатываются под руководством ОВА медиками, полицией, ДСНС и волонтерами. Учитываем все возможные пути выезда людей. План эвакуации утвержден и отработан еще в прошлом году", - добавил Буряк.

Угроза теракта и ситуация на ЗАЭС


Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил, что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который приведет к выбросу радиации. Также он отметил, что мир имеет достаточную силу, чтобы предотвратить любые радиационные инциденты и тем более радиационную катастрофу – нужно давить и действовать. В то же время представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского ложью.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины ожидает четкой оценки МАГАТЭ относительно преступных действий России и обратилось к международному сообществу, в частности к Группе Семи и Европейскому Союзу, чтобы те приняли срочные меры для недопущения ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.

Также МВД развернуло штабы для помощи, а спасатели проведут обучение по ликвидации последствий возможного теракта россиян на Запорожской атомной электростанции.

25 июня руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила підготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.

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