Готовимся к новой волне обострения на Авдеевском направлении, - начальник городской ВА Барабаш

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Последние три дня мы наблюдали уменьшение обстрелов территории нашей громады. Сегодня уже началось увеличение количества обстрелов. По состоянию на 14:00 уже было 18 массированных обстрелов и 6 авиаракетных ударов. Такого за последние три дня не происходило", - рассказал Барабаш.

Начальник городской ВА подчеркнул, что оккупанты готовятся к новым штурмовым действиям вокруг Авдеевки.

"По нашим позициям вокруг Авдеевки последние дни было очень горячо. Оккупанты не оставляют попыток окружить город. Не таким большим количеством штурмов и личного состава, как недавно, однако действуют они все еще активно. На позициях тишины не было вообще. Конечно им нужна пауза для перегруппировки, и они ее используют. Поэтому ожидаем, что в ближайшие дни оккупанты снова активизируются. Об этом говорят все", - добавил он.

Что известно о российском наступлении у Авдеевки

11 октября в Институте изучения войны отметили, что российская оккупационная армия активизировала наступление вокруг Авдеевки Донецкой области. Город почти 10 лет является прифронтовым, и сейчас оккупанты пытаются взять его в кольцо.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил , что российские террористы бросили до 2 тыс. личного состава для массированного наступления в районе Авдеевки. Он также отметил , что противник предпринимает попытки сосредоточиться к северу от города, проводит безуспешные штурмовые действия.

12 октября эксперты ISW отметили , что попытки атак россиян в районе Авдеевки вряд ли приведут к более широким оперативным и стратегическим преимуществам, однако они имеют другую цель - сковать украинские силы и не допустить их передислокации на другие участки фронта.

13 октября стало известно, что за три дня российские войска захватили 4,52 квадратных километра территории на разных направлениях возле Авдеевки. Оккупанты несут значительные потери в технике и живой силе.

Офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов рассказал о новой тактике врага возле Авдеевки, отметив, что ситуация близка к критической. В то же время главный редактор издания Defense Express Олег Катков считает , что войска РФ готовы к длительной наступательной операции на Авдеевском направлении.

Уже 14 октября в Институте изучения войны отчитались , что попытки РФ атаковать Авдеевку провалились. А Силы обороны за сутки на Авдеевском направлении отразили около 20 атак оккупантов.

Координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби подчеркнул , что новое наступление российской армии возле Лимана и Авдеевки не стало сюрпризом для Соединенных Штатов, и отметил, что украинские защитники отразят атаку оккупантов.

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты установили новую дату полного выхода на административные границы Донецкой области – до 31 декабря 2023 года они планируют оккупировать весь регион. В то же время уже сейчас россияне уничтожают Авдеевку.

15 октября аналитики ISW рассказали , что российские войска сталкиваются с рядом серьезных проблем во время наступления на Авдеевку. В частности, речь идет об оборонных укреплениях украинских военных и проблемах с медицинским обеспечением в самой армии РФ. А издание The Economist написало , что независимо от того, удастся российским войскам захватить Авдеевку на Донетчине или нет, это все еще будет иметь негативное влияние на длительное украинское контрнаступление на юге.

16 октября американский ISW отметил, что попытки наступления РФ под Авдеевкой замедлились , у оккупантов многочисленные потери солдат и техники. Барабаш тогда подчеркнул , что враг провалил свой план взятия Авдеевки в окружение. Но уже 17 октября в ISW отметили, что в ближайшие дни россияне могут активизировать попытки окружить Авдеевку, а в британской разведке считают, что наступление россиян на город будет самым масштабным с начала года, ведь они хотят оккупировать Донецкую область в ее административных границах.

Кроме того, сообщалось , что после начала наступления на Авдеевку потери России в технике стали в пять раз превышать украинские: за шесть дней наступления российская армия потеряла по меньшей мере 118 единиц техники против 25 у Украины.