Об этом в субботу, 18 марта 2023 года, сообщил официальный сайт Европейской Солидарности.

"Я много раз говорил, что в Донецкой области чувствую себя среди своих. Среди тех, кто силы, здоровье и жизнь положил на защиту свободы Украины. Кроме прочего, мы здесь среди своих, потому что на донецком направлении воюет огромное количество партийцев "Европейской Солидарности", волонтеров ОО "Справа Громад" и членов ОО "Res_Publica. Братья по Оружию", - отметил Порошенко.

"Мы привезли бойцам DAFы для перевозки тяжелого магазина, рации для связи, дроны с тепловизорами, чтобы видеть врага и ночью. Старлинки и многое другое", - рассказал Порошенко.

"Готовимся к контрнаступлению. В наших ребятах не сомневаюсь ни на секунду. А мы – поможем, чем сможем", – заверил он.

Командир 23 отдельного стрелкового батальона с позывным "Чех" поблагодарил Петра Порошенко и всю волонтерскую команду за постоянную поддержку. Порошенко и комбат "Чех" также обменялись шевронами в память о сегодняшней встрече.







При этом Порошенко на фейсбуке отмечает, что такие проекты становятся возможными благодаря каждому, кто донатит на "Справа Громад":

"Каждая ваша копейка доходит в кратчайшие сроки, самым эффективным способом до наших воинов".

Фонд Порошенко традиционно удваивает сумму собранных волонтерами средств.