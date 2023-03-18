"Готовимся к контрнаступлению". В Донецкой области бойцы получили от Порошенко DAF, рации, дроны с тепловизорами и Старлинки
Петр Порошенко во время поездки в Донецкую область передал грузовики DAF, рации, дроны с тепловизорами и Старлинки в 23-й отдельный стрелковый батальон, который сейчас воюет на Бахмутском направлении
Об этом в субботу, 18 марта 2023 года, сообщил официальный сайт Европейской Солидарности.
"Я много раз говорил, что в Донецкой области чувствую себя среди своих. Среди тех, кто силы, здоровье и жизнь положил на защиту свободы Украины. Кроме прочего, мы здесь среди своих, потому что на донецком направлении воюет огромное количество партийцев "Европейской Солидарности", волонтеров ОО "Справа Громад" и членов ОО "Res_Publica. Братья по Оружию", - отметил Порошенко.
"Мы привезли бойцам DAFы для перевозки тяжелого магазина, рации для связи, дроны с тепловизорами, чтобы видеть врага и ночью. Старлинки и многое другое", - рассказал Порошенко.
"Готовимся к контрнаступлению. В наших ребятах не сомневаюсь ни на секунду. А мы – поможем, чем сможем", – заверил он.
Командир 23 отдельного стрелкового батальона с позывным "Чех" поблагодарил Петра Порошенко и всю волонтерскую команду за постоянную поддержку. Порошенко и комбат "Чех" также обменялись шевронами в память о сегодняшней встрече.
При этом Порошенко на фейсбуке отмечает, что такие проекты становятся возможными благодаря каждому, кто донатит на "Справа Громад":
"Каждая ваша копейка доходит в кратчайшие сроки, самым эффективным способом до наших воинов".
Фонд Порошенко традиционно удваивает сумму собранных волонтерами средств.
- Как сообщил пятый Президент накануне поездки, в несколько бригад и батальонов на Донетчину передадут грузовики DAF, 3 банно-прачечных комплекса, оборудованный реанимобиль, бронемашину, 200 шин, в том числе для грузовиков КРАЗ, Старлинки, дроны, рации, и другую технику.
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