"Готовимся к худшему сценарию". Оборона Киева не исключает повторное наступление на город

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона "Единые новости", сказал начальник штаба Киевской военной администрации Сергей Корнийчук.

"Прямой угрозы столице сегодня нет. Но учитывая, что столица - это крупный политический и экономический центр, Киев всегда будет одной из главных стратегических целей противника. Учитывая это, мы готовимся к худшему сценарию - это повторное наступление", - сказал Корнийчук.

Начальник штаба заявил, что план обороны Киева был разработан на случай повторного наступления врага с учетом недостатков и просчетов во время вторжения.

"Ставятся задачи как военным, так и гражданским по подготовке к обороне. В этом плане предусмотрены формы и способы действий войск, а также подготовки инфраструктуры. В том числе фортификационное оборудование рубежей, позиций, начиная с дальних подступов к кварталам в центре города" - отметил Корнейчук.