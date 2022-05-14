"Готовимся к худшему сценарию". Оборона Киева не исключает повторное наступление на город
Начальник штаба Киевской военной администрации Сергей Корнийчук сообщил, что разработан план обороны столицы на случай повторного наступления
Об этом он сказал в эфире национального телемарафона "Единые новости", сказал начальник штаба Киевской военной администрации Сергей Корнийчук.
"Прямой угрозы столице сегодня нет. Но учитывая, что столица - это крупный политический и экономический центр, Киев всегда будет одной из главных стратегических целей противника. Учитывая это, мы готовимся к худшему сценарию - это повторное наступление", - сказал Корнийчук.
Начальник штаба заявил, что план обороны Киева был разработан на случай повторного наступления врага с учетом недостатков и просчетов во время вторжения.
"Ставятся задачи как военным, так и гражданским по подготовке к обороне. В этом плане предусмотрены формы и способы действий войск, а также подготовки инфраструктуры. В том числе фортификационное оборудование рубежей, позиций, начиная с дальних подступов к кварталам в центре города" - отметил Корнейчук.
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