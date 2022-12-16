"Готовим усиление нашего оборонного сотрудничества". Зеленский поговорил с Трюдо
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады оборонное сотрудничество
Об этом Зеленский сказал в видеообращении в четверг.
"Говорил с премьер-министром Канады Трюдо. Хороший разговор, готовим усиление нашего оборонного сотрудничества. Спасибо премьер-министру Джастину Трюдо и всем канадцам за принципиальное лидерство в санкционной политике. Каждый санкционный шаг против России за войну, который уже был сделан свободным миром, реально помогает нам приближать мир", – сказал он.
- Канада выделит Украине $115 млн для восстановления поврежденной российскими обстрелами энергосети Киева.
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