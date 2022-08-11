Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Власть будет делать все возможное, чтобы возобновить поставки воды, газа и тепла в Донецкую область. Но если нам не удастся оттеснить врага дальше Изюма, то это все сделать будет невозможно. Поэтому готовимся к зиме, когда не будет нашего классического отопительного сезона. Сейчас продолжается подготовка критической инфраструктуры, наших больниц, которые будут отапливаться пеллетами (биотопливо, получаемое из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства или из угля – ред.), уже устанавливаем пеллетные котлы. Также делаем скважины, чтобы в этих заведениях была вода" , – объяснил глава ВА Славянская.



Вадим Лях добавил, что также активно идет работа над тем, чтобы в городе тоже были скважины и можно было обеспечить водой людей, которые останутся в городе, а также имели возможность отапливать свои дома твердотопливными котлами.

8 августа глава городской в военной администрации Славянская Вадим Лях заявил , что отопительного сезона в городе не будет

Ранее Лях предупредил, что зимой в Славянске не будет газа и в многоэтажках почти невозможно будет перезимовать, а единственными способами отопления останутся электричество или котлы на другом топливе.