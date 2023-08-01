Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Остается месяц до старта нового политсезона в странах-партнерах. И сделаем все, чтобы этот сезон максимально способствовал нашему движению вперед, к победе, нашему стремлению восстановить мир для всей Украины – без исключения. Больше политической поддержки для Украины. Больше оружия для наших воинов. Полная ответственность государства-террориста за все, что оно наделало против Украины, против наших городов, сел, против наших людей", - сообщил глава государства в своем вечернем обращении.