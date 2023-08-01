Готовим ряд международных мероприятий: Зеленский анонсировал важную для внешней политики неделю
Готовим ряд международных мероприятий – неделя будет очень важной для Украины, для нашей внешней политики
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Остается месяц до старта нового политсезона в странах-партнерах. И сделаем все, чтобы этот сезон максимально способствовал нашему движению вперед, к победе, нашему стремлению восстановить мир для всей Украины – без исключения. Больше политической поддержки для Украины. Больше оружия для наших воинов. Полная ответственность государства-террориста за все, что оно наделало против Украины, против наших городов, сел, против наших людей", - сообщил глава государства в своем вечернем обращении.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 августа, провел совещание с силовиками и военными, на котором, в частности, обсудили последствия вражеских обстрелов и ситуацию на фронте.
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