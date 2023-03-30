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Готовим приближение нашей победы и наказание врагам, - Зеленский о 400 днях обороны Украины

30 мартa, 2023 четверг
22:13
война с Россией

400 дней нашей обороны от полномасштабной агрессии России – это колоссальный путь, который мы прошли все вместе

Об этом в вечернем обращении сообщил Владимир Зеленский.

"Это колоссальный путь, который мы прошли. Все вместе – каждый и каждый, кто боролся и борется за Украину. Кто заботился и заботится о государстве и украинцах. Кто помогал и помогает нашей логистике. Кто укреплял и укрепляет украинскую устойчивость.

Украина прошла самые страшные дни февраля. Выдержали и эту зиму. Колоссальные усилия по этим словам...

Мы прошли прошлую весну, изменившую ход этой войны в пользу нашей обороны.

Прошлым летом и осенью мы доказали, что весеннее освобождение наших северных областей не было случайностью. Битва за Киев, Чернигов, за Сумщину... Возвращение районов нашей Харьковщины, возвращение Херсона, оборона Бахмута и Донбасса – это героизм украинцев, который миру не забыть", - говорится в обращении.

Также президент добавил, что Украина готовит следующие шаги, наши активные действия, готовит приближение нашей победы.

"В чем сила Украины? Если твои намерения – добрые, весь мир будет на твоей стороне, тебе будет помогать.

Сегодня, в четырехсотый день сопротивления, полномасштабного сопротивления, я хочу поблагодарить всех в мире, кто с Украиной. Кто разделяет наше толкование свободы. Кто поддерживает наше стремление к справедливости. Кто имеет такую же крепкую уверенность, какую имеем мы, украинцы... уверенность, что мир должен базироваться на правилах, на цивилизованных правилах – на правилах человечности, уважения и мира. Вот почему Украина победит.

Потому что свобода и справедливость, человечность и уважение, заслуженный народом мир, должны победить", - отметил президент.

Также поблагодарил всех военных, которые держали, держат ли оборону, или идут в атаку, помогают ли семьям наших воинов:

"Я благодарю всех наших солдат и матросов, всех наших сержантов и старшин, всех наших офицеров и генералов. Я благодарю каждого и каждого, кто держит этот фронт – фронт защиты лучшего, что есть у человечества. Фронт защиты лучшего, что есть у нас с вами – нашей Украины, единственной, несгибаемой и навсегда свободной.

Я благодарю всех, кто сейчас в бою! Благодарю каждого и каждого, кто бьется так, чтобы защитить и себя, и тех собратьев, которые на соседних позициях!

Спасибо каждому и каждому, кто заботится о наших храбрых воинах! Благодарю всех, кто защищает наши города и возвращает нормальную жизнь туда, где ее нарушила Россия своей агрессией, своим террором!

Благодарю также всех, кто помогает дочерям и сыновьям, женам и мужьям, мамам и папам наших людей, воинов и гражданских, чьи жизни были унесены этой войной, Россией!

Украина победит на фронте Украина победит в восстановлении. Украина победит в возвращении справедливости".

И напоследок Зеленский отметил, что "никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным также не оставим. Готовим новости по этому поводу".

Владимир Зеленский
воєнні злочини Росії
наступление ВСУ
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