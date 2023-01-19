Готовим начало переговоров о членстве Украины в ЕС, – Зеленский
Есть все предпосылки для того, чтобы переговоры о членстве Украины в Евросоюзе стартовали уже в этом году
Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении 19 января.
"Мы готовим очередной саммит Украина – ЕС, который запланирован уже на начало февраля. Мы готовим и начало переговоров по членству Украины в Европейском Союзе – есть все предпосылки для того, чтобы эти переговоры стартовали уже в этом году", – сказал он.
Зеленский добавил, что о совместном будущем Украины и Европейского Союза говорил сегодня президент Европейского совета Шарль Мишель, который находится с визитом в Киеве.
"Выступая в Верховной Раде, Шарль Мишель в очередной раз абсолютно четко подтвердил и то, что нет альтернатив общему будущему Украины и Европейского Союза. "Без независимой и в безопасности Украины не может быть независимой и в безопасности Европы. Без свободной Украины не может быть свободной Европы. У нас общее будущее". Именно так сказал господин Президент Европейского совета, и именно это может быть девизом наших отношений, наших интеграционных процессов в этом году", – добавил Зеленский.
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13 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на саммите Украина – ЕС, который пройдет в Киеве 3 февраля, одной из тем будут предварительные переговоры по вступлению
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В тот же день, 13 января, премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что Украина хочет пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за 2 года.
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