"Готовим к выполнению решения Ставки по "зерновому коридору": Зеленский провел селекторное совещание
Президент Украины Владимир Зеленский 7 августа провел селекторное совещание. Среди тем была реализация решений Ставки по продолжению работы "зернового коридора"
Об этом он написал в Telegram .
"Готовим к выполнению некоторые решения Ставки ВГК по продлению "зернового коридора", - сообщил президент.
Напомним, что Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего по зерновой инициативе 4 августа.
На селекторе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил о ситуации на фронте, а Минобороны отчиталось о поступлении техники и боеприпасов, а также календаре поставок на близкую и среднюю перспективу. Также участники совещания обсудили собственное производство оружия.
Разведчики доложили о возможных планах врага, а глава СБУ Малыш отчитался о борьбе с предателями в Украине.
Что известно о работе "зернового коридора"
17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.
30 июля, несмотря на завершение "зернового соглашения", три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.
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