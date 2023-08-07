Об этом он написал в Telegram .

"Готовим к выполнению некоторые решения Ставки ВГК по продлению "зернового коридора", - сообщил президент.

Напомним, что Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего по зерновой инициативе 4 августа.

На селекторе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил о ситуации на фронте, а Минобороны отчиталось о поступлении техники и боеприпасов, а также календаре поставок на близкую и среднюю перспективу. Также участники совещания обсудили собственное производство оружия.

Разведчики доложили о возможных планах врага, а глава СБУ Малыш отчитался о борьбе с предателями в Украине.

Что известно о работе "зернового коридора"

17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

30 июля, несмотря на завершение "зернового соглашения", три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.