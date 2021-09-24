Готовим больницы и ожидаем еженедельных поставок вакцины: Шмыгаль рассказал о подготовке к новой волне коронавируса
Кабинет министров готовит около 90 тыс. коек в больницах для больных коронавирусом, работает над протоколом лечения, также ожидают поставки вакцины Pfizer
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в выступлении с трибуны Верховной Рады на часе вопросов к правительству, передает Еспресо.TV.
"Мы активно готовим больницы и нашу медицинскую систему (к ухудшению эпидситуации, - ред.). Есть три волны медучреждений - около 90 тыс. койкомест для больных коронавирусом. Первая волна больниц - это больше 35 000 коек, которые практически на 100% обеспечены кислородом . Есть наработанные и эффективные протоколы лечения, а также инновационные лекарства для больных COVID-19 ", - отметил он.
По его словам, в Украине ежедневно растет количество заболевших и попавших в больницу, но более 98% госпитализированных - невакцинированные.
Премьер отметил, что вакцинация - это единственный путь к преодолению эпидемии. Он призвал всех граждан и нардепов в частности вакцинироваться против коронавируса.
"В ближайшие месяцы мы ожидаем еженедельные поставки по почти полмиллиона доз вакцины Pfizer. Кроме того, есть отлаженная инфраструктура для ее распространения и обеспечения холодовой цепи", - добавил Шмыгаль.
- Напомним, 23 сентября в Украине зафиксировано 9058 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 849, медработников - 137).
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