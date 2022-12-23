Готовим активизацию украинской дипломатии по нескольким направлениям, – Зеленский
Владимир Зеленский рассказал о направлениях, в которых запланировано усилить украинскую дипломатию в следующем году
Об этом он сказал в вечернем обращении 23 декабря.
Как рассказал Зеленский, сегодня во время ежегодного совещания с послами Украины весь дипломатический корпус государства получил задания на следующий год.
"Мы готовим активизацию украинской дипломатии по нескольким направлениям. Первое – это страны, в которых наше влияние пока меньше, чем нам необходимо с точки зрения национальной безопасности Украины и интересов нашего народа. Прежде всего, это страны Африки и других частей Глобального Юга – Латинской Америки, азиатских стран , Тихоокеанского региона", - сказал он.
Он подчеркнул, что развитие этого направления важно, ведь это "колоссальный экономический потенциал, а также весомые дипломатические возможности". В частности, планируется усиливать позиции Украины во время голосований в Генассамблее ООН за резолюции, защищающие нашу территориальную целостность и международное право.
"Второй аспект для украинской дипломатии – это наращивание сотрудничества с нашими традиционными партнерами, чтобы действительно следующий год был решающим в этой войне и чтобы Украина достигла всех своих целей", – добавил президент Украины.
Также он отметил, что на следующий год дипломатическую службу Украины будут модернизировать, а также будут усиливать украинские посольства.
- Во время вечернего видеообращения Владимир Зеленский предупредил украинцев, что российские террористы могут нанести ракетные удары во время праздников.
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