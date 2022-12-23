Готовим активизацию украинской дипломатии по нескольким направлениям, – Зеленский

Об этом он сказал в вечернем обращении 23 декабря.

Как рассказал Зеленский, сегодня во время ежегодного совещания с послами Украины весь дипломатический корпус государства получил задания на следующий год.

"Мы готовим активизацию украинской дипломатии по нескольким направлениям. Первое – это страны, в которых наше влияние пока меньше, чем нам необходимо с точки зрения национальной безопасности Украины и интересов нашего народа. Прежде всего, это страны Африки и других частей Глобального Юга – Латинской Америки, азиатских стран , Тихоокеанского региона", - сказал он.

Он подчеркнул, что развитие этого направления важно, ведь это "колоссальный экономический потенциал, а также весомые дипломатические возможности". В частности, планируется усиливать позиции Украины во время голосований в Генассамблее ООН за резолюции, защищающие нашу территориальную целостность и международное право.

"Второй аспект для украинской дипломатии – это наращивание сотрудничества с нашими традиционными партнерами, чтобы действительно следующий год был решающим в этой войне и чтобы Украина достигла всех своих целей", – добавил президент Украины.

Также он отметил, что на следующий год дипломатическую службу Украины будут модернизировать, а также будут усиливать украинские посольства.

Во время вечернего видеообращения Владимир Зеленский предупредил украинцев, что российские террористы могут нанести ракетные удары во время праздников.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb