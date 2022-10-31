Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на совместном брифинге с премьер-министром Чехии Петром Фиалой 31 октября в Киеве.

"В военно-техническом сотрудничестве между нашими государствами набираются новые обороты. Самоходные гаубицы, танки, БМП и другая помощь уже способствуют украинской армии в освобождении земель, но на этом мы не останавливаемся и готовим агрессору больше неприятных сюрпризов", – сказал Шмыгаль.

Глава Кабмина сообщил, что правительство Чехии поддержало создание Международного трибунала для осуждения военной агрессии РФ против Украины.

"Мы получили четкие сигналы поддержки со стороны наших чешских коллег в разных сферах. В частности, на государственном уровне Чехия разработала план помощи Украине. Ежегодно он предусматривает поддержку в размере более 20 миллионов евро в течение 2023-2025 годов", - подчеркнул Шмыгаль.

На встрече с чешскими чиновниками были также затронуты вопросы санкционного давления на Россию и конфискация российских активов. Шмыгаль поблагодарил правительство Чехии за поддержку направления этих средств на компенсацию ущерба Украине.

Утром, когда Фиала прибыл в Киев, оккупанты осуществили массированный ракетный обстрел Украины. По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, российскими ракетами и дронами было повреждено 18 объектов в 10 регионах. В полиции уточнили, что пострадали 13 человек.

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