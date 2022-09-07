Об этом сообщает агентство Укринформ .

Как передает корреспондент Укринформа, презентация отчета "Russia Today в Европе и за ее пределами", подготовленного коллективом авторов и опубликованного австрийской организацией Centre for Democratic Integrity (CDI), состоялась в Брюссельском пресс-клубе.

"Сейчас RT сильно пострадал из-за санкций, и теперь очень трудно проводить исследования по нему. Однако этот отчет не является некрологом RT. Ведь те средства, инструменты, подход и тактика, которые кремль применяет в работе RT, используются и в других местах и будут применяться под разными названиями в дальнейшем", – заявил директор CDI Антон Шеховцов.

Шеховцов отметил, что в ответ на российскую агрессию ЕС запретил RT и его разные языковые версии, а соцсети "Фейсбук" и "Твиттер" приостановили учетные записи канала и заблокировали внешние ссылки на соответствующие сайты.

"Кроме того, YouTube заблокировал российские государственные СМИ, включая RT и Sputnik, по всему миру, а Google удалил их из результатов поиска в Евросоюзе. Также Apple и Microsoft изъяли RT из своих глобальных магазинов", - пишет Укринформ.

Во время презентации директор CDI отметил, что созданный в 2005 году англоязычный телеканал Russia Today изначально планировался как инструмент российской "мягкой силы".

"Однако после войны РФ против Грузии в августе 2008-го и проигрыша Москвы в информационной войне (поскольку на международном уровне России не удалось оправдать свою "операцию по принуждению к миру") в кремле приняли решение по ребрендингу и реконцептуализации телеканала. С тех пор он стал инструментом российской политической войны против Запада", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главный редактор пропагандистского Russia Today Маргарита Симоньян сама сравнивала телеканал с министерством обороны России и отмечала необходимость подготовки к информационной войне заблаговременно.

"И уже это делает абсолютно абсурдным утверждение о том, что RT просто телеканал, как любые другие. Ведь его главред сама подтверждала и признавала, что они готовятся к информационной войне", - отметил эксперт.