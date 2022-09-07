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Готовились к информационной войне: в Бельгии представили отчет о влиянии пропаганды Russia Today в Европе и за ее пределами

7 сентября, 2022 среда
11:39
Мир Russia Today

В Брюсселе состоялась презентация первого детального исследования о злонамеренном влиянии, которое распространяет российский пропагандистский канал Russia Today

Об этом сообщает агентство Укринформ .

Как передает корреспондент Укринформа, презентация отчета "Russia Today в Европе и за ее пределами", подготовленного коллективом авторов и опубликованного австрийской организацией Centre for Democratic Integrity (CDI), состоялась в Брюссельском пресс-клубе.

"Сейчас RT сильно пострадал из-за санкций, и теперь очень трудно проводить исследования по нему. Однако этот отчет не является некрологом RT. Ведь те средства, инструменты, подход и тактика, которые кремль применяет в работе RT, используются и в других местах и будут применяться под разными названиями в дальнейшем", – заявил директор CDI Антон Шеховцов.

Шеховцов отметил, что в ответ на российскую агрессию ЕС запретил RT и его разные языковые версии, а соцсети "Фейсбук" и "Твиттер" приостановили учетные записи канала и заблокировали внешние ссылки на соответствующие сайты.

"Кроме того, YouTube заблокировал российские государственные СМИ, включая RT и Sputnik, по всему миру, а Google удалил их из результатов поиска в Евросоюзе. Также Apple и Microsoft изъяли RT из своих глобальных магазинов", - пишет Укринформ.

Во время презентации директор CDI отметил, что созданный в 2005 году англоязычный телеканал Russia Today изначально планировался как инструмент российской "мягкой силы".

"Однако после войны РФ против Грузии в августе 2008-го и проигрыша Москвы в информационной войне (поскольку на международном уровне России не удалось оправдать свою "операцию по принуждению к миру") в кремле приняли решение по ребрендингу и реконцептуализации телеканала. С тех пор он стал инструментом российской политической войны против Запада", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главный редактор пропагандистского Russia Today Маргарита Симоньян сама сравнивала телеканал с министерством обороны России и отмечала необходимость подготовки к информационной войне заблаговременно.

"И уже это делает абсолютно абсурдным утверждение о том, что RT просто телеканал, как любые другие. Ведь его главред сама подтверждала и признавала, что они готовятся к информационной войне", - отметил эксперт.

Депутат Европарламента от Германии Михаэль Галер отметил важность презентации отчета о злонамеренном влиянии канала RT, который занимается "искажением правды".

"Эта дискуссия, связанная с дезинформацией, началась, по моей оценке, после атаки на Крым и его оккупации – когда появились "зеленые человечки". И это был такой большой шок. Думаю, что надо признать нашу неготовность. Профессиональная журналистика была вынуждена противостоять этой лжи – это была даже не пропаганда, а именно ложь, которая продолжается и сейчас", - отметил он.

Также Галер отметил, что после агрессии РФ против Украины в 2014 году в Европе уже стали более осведомлены о кремлевских дезинформационных операциях и методах и средствах, которые Россия применяет, чтобы влиять на наши общества и общественное мнение.

"Он добавил, что введение Евросоюзом санкций против RT было вынужденным радикальным шагом, поскольку речь шла не о свободе слова, а об искажении правды и нашей возможности видеть, что происходит", - пишет Укринформ.

Также депутат Верховной Рады, глава постоянной делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева отметила на презентации, что искаженная информация может превращаться в настоящее оружие, которое может влиять на конфликты, войны и даже на выборы в ЕС.

Отчет "RT в Европе и за ее пределами" является результатом коллективных усилий ученых, журналистов, экспертов и представителей гражданского общества, которые сделали первое детальное исследование российского телеканала и его версий на английском, французском, немецком и испанском языках.

Также отмечается, что все разделы отчета были завершены до 24 февраля, поэтому он не показывает, как RT освещает полномасштабное вторжение РФ в Украину.

  • Напомним, 29 сентября 2021 года YouTube заблокировал два немецких канала Russia Today на немецком языке из-за фейков о коронавирусе.
  • Россия в ответ на запрет вещания канала Russia Today de объявила о прекращении вещания немецкого холдинга Deutche Welle на территории РФ.
  • Ранее сообщалось, что Russia Today планирует открыть представительство в Сербии, в то время как в ЕС вещание пропагандистов запретили еще в марте. Совет ЕС приостановил вещание российских государственных СМИ Russia Today и Sputnik в Евросоюзе. В Брюсселе такое решение объяснили тем, что эти пропагандистские каналы служили "подстрекательству и поддержке российской агрессии" против Украины и представляют "значительную и прямую угрозу общественному порядку и безопасности ЕС".

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Украина
Россия
ЕС
война с Россией
руские фейки
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