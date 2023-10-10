Готовились более года: в руководстве ХАМАСа озвучили подробности нападения на Израиль.

Об этом он рассказал в интервью Associated Press.

Барака рассказал, что атаку спланировали около шести высших командующих ХАМАС в Газе, и даже ближайшие союзники группировки не были заранее проинформированы о точном времени вторжения в Израиль. Он также сказал, что службы безопасности Ирана вроде бы не помогали планировать атаку по Израилю.

"Лишь несколько командующих ХАМАС знали о нулевом часе. Никто из центрального командования или политического бюро ХАМАС не был в столице Ливана на прошлой неделе", - сказал член руководства ХАМАС.

В то же время он признал, что иранские и ливанские боевики Хезболла помогали ХАМАСу в прошлом, однако после войны в Газе в 2014 году ХАМАС производит собственные ракеты и сам обучает своих бойцов.

Барака также опроверг предположение о том, что нападение на Израиль преследовало цель сорвать усилия США убедить Саудовскую Аравию нормализовать отношения с Израилем.

Вместо этого он сказал, что это было обусловлено рядом действий, предпринятых ультраправым правительством Израиля за последний год, включая провокационные визиты в святое место в Иерусалиме, а также усиление давления на палестинских заключенных, удерживаемых Израилем. По словам Барака, ХАМАС считает, что Израиль планирует убить своих высших лидеров.

Член руководства боевиков ХАМАС за границей подчеркнул, что в боях против ЦАГАЛ принимали участие почти 2000 бойцов ХАМАС из 40-тысячной армии в Секторе Газы.

Барак также добавил, что ХАМАС готов вести длительную войну с Израилем, заявив, что у него "арсенал ракет, которого хватит надолго".

"Мы хорошо подготовились к этой войне и к тому, чтобы столкнуться со всеми сценариями, даже со сценарием длительной войны", - констатировал он.