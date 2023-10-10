Готовились более года: в руководстве ХАМАСа озвучили подробности нападения на Израиль.
Член руководства боевиков ХАМАСа в изгнании Али Барака заявил, что подготовка к нападению на Израиль 7 октября 2023 года продолжалась более года. В то же время лишь небольшое количество высших командующих в секторе Газа знало о планах ХАМАСа
Об этом он рассказал в интервью Associated Press.
Барака рассказал, что атаку спланировали около шести высших командующих ХАМАС в Газе, и даже ближайшие союзники группировки не были заранее проинформированы о точном времени вторжения в Израиль. Он также сказал, что службы безопасности Ирана вроде бы не помогали планировать атаку по Израилю.
"Лишь несколько командующих ХАМАС знали о нулевом часе. Никто из центрального командования или политического бюро ХАМАС не был в столице Ливана на прошлой неделе", - сказал член руководства ХАМАС.
В то же время он признал, что иранские и ливанские боевики Хезболла помогали ХАМАСу в прошлом, однако после войны в Газе в 2014 году ХАМАС производит собственные ракеты и сам обучает своих бойцов.
Барака также опроверг предположение о том, что нападение на Израиль преследовало цель сорвать усилия США убедить Саудовскую Аравию нормализовать отношения с Израилем.
Вместо этого он сказал, что это было обусловлено рядом действий, предпринятых ультраправым правительством Израиля за последний год, включая провокационные визиты в святое место в Иерусалиме, а также усиление давления на палестинских заключенных, удерживаемых Израилем. По словам Барака, ХАМАС считает, что Израиль планирует убить своих высших лидеров.
Член руководства боевиков ХАМАС за границей подчеркнул, что в боях против ЦАГАЛ принимали участие почти 2000 бойцов ХАМАС из 40-тысячной армии в Секторе Газы.
Барак также добавил, что ХАМАС готов вести длительную войну с Израилем, заявив, что у него "арсенал ракет, которого хватит надолго".
"Мы хорошо подготовились к этой войне и к тому, чтобы столкнуться со всеми сценариями, даже со сценарием длительной войны", - констатировал он.
События в Израиле
Утром в субботу, 7 октября 2023 годв, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.
Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАГАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.
Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. В частности, лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.
9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.
СМИ сообщили, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил в разговоре с Джо Байденом, что Израиль "будет вынужден" начать наземную операцию в секторе Газа.
Боевики ХАМАС подчеркнули , что начнут убивать гражданских заложников и транслировать казни за удары по сектору Газа, которые будут осуществляться без предупреждений о целях.
Представитель ХАМАС заявил , что группировка открыта к переговорам с Израилем о перемирии, поскольку "цели были достигнуты". В то же время, президент Израиля Ицхак Герцог призвал мировых лидеров признать ХАМАС террористической организацией.
В ночь на 10 октября на юге Израиля были слышны мощные взрывы со стороны сектора Газа. Израильская армия заявила, что нанесла более 200 ударов по объектам в секторе Газа и возобновила контроль над городами, захваченными ХАМАСом. В то же время, количество погибших в Газе уже превысило 700 человек, а в Израиле - 900 человек.
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