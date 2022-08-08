Готовили убийство министра обороны и главы разведки: на Волыни задержали киллеров спецслужб РФ
Украинские спецслужбы предотвратили серию заказных убийств представителей высшего военно-политического руководства и общественных деятелей Украины
Об этом сообщили в офисе генерального прокурора.
"Благодаря скоординированной работе правоохранителей задержан агент РФ-организатор заказных убийств министра обороны и руководителя ГУР МО", – говорится в сообщении.
Агента российских спецслужб, приехавшего в Украину для организации убийства ряда политических и публичных лиц нашего государства, задержали на Волыни.
По информации следствия, задержанный – житель Луганской области, с 2014 года поддерживавший вооруженную агрессию РФ против Украины и служивший в рядах так называемой народной милиции "ЛНР". Представители главного разведывательного управления (ГРУ) РФ завербовали его на территории России после полномасштабного вторжения.
В мае 2022 года он получил от российских кураторов задачу организовать убийство гражданина Украины – руководителя одного из боевых подразделений, воюющего с агрессором. Для реализации убийства тот привлек исполнителя – киевлянина. Последний согласился выполнить заказ, в который входила слежка за объектом и его дальнейшая ликвидация с применением огнестрельного оружия. Это убийство должно стать "тестовой" задачей перед выполнением других.
Впоследствии организатор получил от российских кураторов заказы на организацию умышленных убийств министра обороны Украины, руководителя ГУР МО Украины и других публичных лиц в столице и других городах Украины. Среди объектов для физической ликвидации также был один из руководителей "Национального корпуса" – в прошлом командир разведроты полка украинского военного подразделения "Азов" и советник одного из министров. За убийство каждого из них российские кураторы обещали вознаграждение от 100 тысяч долларов США.
В Службе безопасности Украины обнародовали подробности многоэтапной спецоперации, в результате которой удалось обезвредить диверсионно-разведывательную группу. В частности, сообщили, что злоумышленник маскировал маршруты перемещения, потому заехал в Украину через территорию Беларуси. Сотрудники СБУ задокументировали его прибытие в Волынскую область через контрольно-пропускной пункт "Доманово" и встречу с сообщником.
Чтобы предотвратить совершение особо тяжких преступлений, контрразведчики Службы безопасности с привлечением бойцов ЦСО "А" задержали обоих злоумышленников в Ковеле. В ходе обыска у "связного" обнаружили доказательства преступных действий, а также паспорт гражданина РФ.
Обоим задержанным, организатору и исполнителю, сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и умышленном убийстве. Решается вопрос избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
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