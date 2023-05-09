Об этом сообщает СБУ.

Контрразведчики Службы безопасности нейтрализовали агентурную сеть ФСБ РФ в результате многоэтапной спецоперации в Запорожье. Одним из участников группы был бывший военный, а другим – личный водитель местного высокопоставленного чиновника.

Злоумышленники занимались подготовкой терактов против командного состава сил обороны и сотрудников СБУ, которые дислоцируются на территории региона. Для этого российская агентура собирала почасовую информацию о местах временного базирования и маршрутах перемещения украинских защитников.

По координатам вражеских агентов оккупанты хотели совершить прицельные удары ракетами. Кроме того, захватчики рассматривали вариант физической ликвидации украинских защитников через приведение в действие взрывчатки.

Для подготовки терактов российские агенты получили от кураторов из ФСБ 4 тыс. долл. аванса. По данным следствия, руководителем агентурной группы был житель Запорожья, бывший военный.

"После начала полномасштабного вторжения он обратился к своему брату, проживающему в Санкт-Петербурге, с просьбой организовать ему контакт с российской спецслужбой. Вскоре в частной переписке на него вышел кадровый сотрудник ФСБ, который поставил ему задачи разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Для их выполнения предатель привлек своего знакомого, который работал водителем у руководителя одной из районных администраций Запорожья", - говорится в сообщении.

По указанию ФСБ водитель втемную использовал чиновника, делая скрытые аудиозаписи его телефонных разговоров в автомобиле. Кроме того, предатели наводили вражеские воздушные удары по мостам и железнодорожным переездам.

Обоим задержанным сообщено о подозрении по двум статьям УКУ. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.