Готовили ряд терактов: СБУ ликвидировала агентурную сеть "ЛНР"

Об этом передает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность псевдоспецслужбы так называемой ЛНР на территории, подконтрольной украинской власти. В частности, были разоблачены агенты, которые планировали взорвать сотрудника СБУ и осуществить ряд других терактов в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что СБУ удалось выйти на злоумышленника, который занимался вербовкой украинцев на прифронтовой территории.

Им оказался 27-летний житель Северодонецка, который вступил в ряды так называемой спецслужбы "ЛНР" в 2018 году. Осенью этого же года он получил паспорт псевдореспублики, а через год - и паспорт гражданина РФ.



По заданию кураторов из России злоумышленник сформировал агентурную сеть, преимущественно из числа близких родственников сотрудников СБУ. Вербовку осуществлял используя шантаж и психологическое давление, а также угрожая физической расправой над родными и незаконным лишением имущества, находящегося на временно оккупированной территории.

"29 июля так называемый разведчик "ЛНР" организовал минирование служебного автомобиля сотрудника СБУ в Луганской области. Усилиями подразделений внутренней безопасности и контрразведки СБУ его план удалось сорвать, а завербованных агентов - выявить", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются мероприятия по выявлению и установлению других возможных агентов "псевдоспецслужбы".



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