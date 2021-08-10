Готовили ряд терактов: СБУ ликвидировала агентурную сеть "ЛНР"
Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила агентурную сеть поддерживаемой Россией группировки "ЛНР", которая планировала взорвать сотрудника СБУ и осуществить ряд терактов в Украине
Об этом передает пресс-служба СБУ.
"Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность псевдоспецслужбы так называемой ЛНР на территории, подконтрольной украинской власти. В частности, были разоблачены агенты, которые планировали взорвать сотрудника СБУ и осуществить ряд других терактов в Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что СБУ удалось выйти на злоумышленника, который занимался вербовкой украинцев на прифронтовой территории.
Им оказался 27-летний житель Северодонецка, который вступил в ряды так называемой спецслужбы "ЛНР" в 2018 году. Осенью этого же года он получил паспорт псевдореспублики, а через год - и паспорт гражданина РФ.
По заданию кураторов из России злоумышленник сформировал агентурную сеть, преимущественно из числа близких родственников сотрудников СБУ. Вербовку осуществлял используя шантаж и психологическое давление, а также угрожая физической расправой над родными и незаконным лишением имущества, находящегося на временно оккупированной территории.
"29 июля так называемый разведчик "ЛНР" организовал минирование служебного автомобиля сотрудника СБУ в Луганской области. Усилиями подразделений внутренней безопасности и контрразведки СБУ его план удалось сорвать, а завербованных агентов - выявить", - говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются мероприятия по выявлению и установлению других возможных агентов "псевдоспецслужбы".
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