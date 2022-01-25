Готовили преступные нападения на городские объекты: СБУ обезвредила группировку, которую координировала РФ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



"В ходе масштабной операции в Житомире и Харькове украинские контрразведчики обезвредили организованную преступную группировку, которую координировали представители спецслужб Российской Федерации", - говорится в сообщении.



У злоумышленников изъяли взрывное устройство, стрелковое оружие и боеприпасы.



Организаторы банды занимались подготовкой к совершению серии разбойных нападений на городские инфраструктурные объекты, включая коммерческую сферу. По их замыслу это должно было привести к дестабилизации внутренней обстановки в регионах.



Группу организовали два местных жителя, один из которых имеет гражданство РФ. Под прикрытием якобы трудоустройства в охранной фирме они подбирали "кандидатов" в состав группировки. Для этого использовали собственные связи среди представителей криминалитета.







Во время проведения следственных действий по местам нахождения обоих организаторов группировки, правоохранители, среди прочего, обнаружили: специальные технические устройства радиочастотного угнетения, черновые записи с планами подготовки к разбойным нападениям, средства связи, компьютерную технику и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности



Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц.

Напомним, СБУ провела тактико-специальные учения на базе международного аэропорта "Антонов" в Киевской области.