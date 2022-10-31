Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Злоумышленница наблюдала за местами дислокации Сил обороны, в частности блокпостов и укрепрайонов города, готовя таким образом маршруты для прохождения российских диверсантов на подконтрольную украинским властям территорию. Она также подыскала квартиру, которую участники вражеской группы должны были использовать для планирования и подготовки своих диверсий.

"Для маскировки преступных действий вражеская приспешница арендовала жилье на свое имя, а деньги на это получила от своих российских кураторов. Сотрудники СБУ задокументировали транзакцию в размере 50 тыс. грн, которые она получила от агрессора на свою банковскую карту", – рассказывают в СБУ.

Правоохранители также установили лицо, через которое предательница коммуницировала с российскими спецслужбами. Им был ее знакомый, который сейчас находится во временно оккупированном Херсоне.

"Во время обысков по месту жительства российского агента стражи порядка обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику, которые она использовала для коммуникации с врагом", - добавляют в правоохранительных органах.

ГБР обнаружило вертолет Ми-2 в контейнере во время обысков на Одесской таможне.