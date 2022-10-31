Готовила "прорыв" российских диверсантов в Николаев: госизменницу приговорили к 15 годам заключения
Агентку спецслужб РФ, занимавшуюся подготовкой к проникновению российской диверсионно-разведывательной группы в Николаев, приговорили к 15 годам лишения свободы
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Злоумышленница наблюдала за местами дислокации Сил обороны, в частности блокпостов и укрепрайонов города, готовя таким образом маршруты для прохождения российских диверсантов на подконтрольную украинским властям территорию. Она также подыскала квартиру, которую участники вражеской группы должны были использовать для планирования и подготовки своих диверсий.
"Для маскировки преступных действий вражеская приспешница арендовала жилье на свое имя, а деньги на это получила от своих российских кураторов. Сотрудники СБУ задокументировали транзакцию в размере 50 тыс. грн, которые она получила от агрессора на свою банковскую карту", – рассказывают в СБУ.
Правоохранители также установили лицо, через которое предательница коммуницировала с российскими спецслужбами. Им был ее знакомый, который сейчас находится во временно оккупированном Херсоне.
"Во время обысков по месту жительства российского агента стражи порядка обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику, которые она использовала для коммуникации с врагом", - добавляют в правоохранительных органах.
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